Установлены размеры отчислений от ставок организаторами игорного бизнеса на развитие спорта

Постановлением правительства от 12 марта 2026 года установлены размеры отчислений от ставок, осуществляемых организатором игорного бизнеса, букмекерской конторы или тотализатора, направляемых на развитие физкультуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

"Установить отчисления от каждой принятой ставки, осуществляемой организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы или тотализатора, направляемые единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта и общественный фонд "Қазақстан халқына", а также на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, в размере 3,3 процента", – говорится в документе.

Также определены следующие пропорции направления отчислений, удерживаемых юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета:

единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, – 45 процентов ;

; в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта – 21 процент ;

; в общественный фонд "Қазақстан халқына" – 21 процент ;

; юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, – 13 процентов.

Постановление вводится в действие с 27 марта 2026 года.

