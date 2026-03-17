#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Право

Установлены размеры отчислений от ставок организаторами игорного бизнеса на развитие спорта

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 14:35 Фото: freepik
Постановлением правительства от 12 марта 2026 года установлены размеры отчислений от ставок, осуществляемых организатором игорного бизнеса, букмекерской конторы или тотализатора, направляемых на развитие физкультуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

"Установить отчисления от каждой принятой ставки, осуществляемой организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы или тотализатора, направляемые единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта и общественный фонд "Қазақстан халқына", а также на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, в размере 3,3 процента", – говорится в документе.

Также определены следующие пропорции направления отчислений, удерживаемых юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета:

  • единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, – 45 процентов;
  • в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта – 21 процент;
  • в общественный фонд "Қазақстан халқына" – 21 процент;
  • юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, – 13 процентов.

Постановление вводится в действие с 27 марта 2026 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане появятся новые игорные заведения только для иностранцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: