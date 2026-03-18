Электронный госреестр цифровых страховых полисов создают в Казахстане

Министры финансов, здравоохранения и искусственного интеллекта совместным приказом запустили пилотный проект по организации размещения объемов медицинской помощи посредством цифрового сервиса финансирования здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Документом утвержден Механизм проведения пилотного проекта по организации размещения объемов медицинской помощи посредством цифрового сервиса финансирования здравоохранения и оказанию государственной услуги "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования и их использовании".

Механизм определяет порядок:

организации размещения объема государственного страхового покрытия,

проведения мониторинга соблюдения условий договора закупа медицинских услуг,

ведения государственного электронного реестра цифровых страховых полисов,

предоставления доступа к государственному электронному реестру цифровых страховых полисов,

оказания госуслуги "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе ОСМС и их использовании", основанный на данных государственного электронного реестра цифровых страховых полисов.

Указывается, что целью формирования государственного электронного реестра цифровых страховых полисов является формирование полной и достоверной единой цифровой базы данных здравоохранения для последующего развития системы финансирования здравоохранения и предоставления информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования.

Участниками пилотного проекта являются:

некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования";

уполномоченный орган в области здравоохранения;

местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы;

субъекты здравоохранения, добровольно участвующие в пилотном проекте;

потребители медицинских услуг, добровольно участвующие в пилотном проекте;

Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан;

акционерное общество "Информационно-учетный центр".

Размещение объема государственного страхового покрытия включает в себя следующие этапы:

подготовка к размещению:

регистрация на веб-портале эмитента и исполнителей;

автоматизированное открытие регистратором лицевых счетов застрахованным после посещения ими кабинета врача и включения их в МИС;

размещение объема государственного страхового покрытия:

прикрепление исполнителем в МИС застрахованных;

размещение эмитентом на веб-портале плана закупа медицинских услуг и публикация объявления о приеме заявлений от исполнителей;

принятие эмитентом решения о распределении денег в рамках плана закупа медицинских услуг;

заключение эмитентом договоров закупа медицинских услуг с исполнителями;

исполнение объема государственного страхового покрытия:

формирование исполнителем на веб-портале актов оказанных услуг с данными о контингенте застрахованных, полученными от МИС, и электронных счетов-фактур в адрес эмитента;

прием эмитентом оказанных услуг от исполнителей посредством подписания актов оказанных услуг на веб-портале;

оплата:

перечисление уполномоченным органом в области здравоохранения бюджетных средств для оплаты услуг в рамках ГОБМП на контрольный счет наличности (КСН) эмитента в государственном казначействе, средств для оплаты услуг в системе ОСМС на текущий счет эмитента, открытый в Национальном банке;

перечисление местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы средств для оплаты услуг в системе обязательного социального медицинского страхования на текущий счет эмитента, открытый в Национальном банке;

переводы средств с текущего счета эмитента, открытого в Национальном банке, на КСН эмитента в государственном казначействе, для дальнейшей оплаты услуг исполнителей;

формирование эмитентом сведений по утвержденным актам оказанных услуг (Реестр актов) для осуществления оплаты по договорам закупа медицинских услуг и направление посредством веб-портала подписанного платежного поручения на выплату денег в государственное казначейство;

формирование эмитентом платежного поручения для оплаты услуг исполнителю по договорам закупа медицинских услуг с КСН.

Для открытия лицевого счета эмитент (Фонд социального медицинского страхования) и исполнители самостоятельно регистрируются на внутреннем веб-портале реестра (Личный кабинет) с указанием:

для индивидуальных предпринимателей: ИИН, фамилии, имени и отчества (при его наличии);

для юридических лиц: БИН, полного наименования; фамилии, имени и отчества (при наличии) и ИИН первого руководителя;

контактных данных (почтовый адрес, телефон, электронный адрес);

реквизитов расчетного счета в банке второго уровня и/или в государственном казначействе.

Исполнитель дополнительно осуществляет следующие действия:

заключает в Личном кабинете пользовательское соглашение с регистратором;

указывает выбранный им МИС, соответствующий установленным требованиям законодательства о цифровизации и цифровой безопасности;

регистрируется в депозитарии финансовой отчетности и размещает годовую финансовую отчетность за прошедший финансовый год на интернет-ресурсе www.dfo.kz;

осуществляет оцифровку объекта здравоохранения путем включения сведений из интеграций, размещения фотоматериалов внешнего вида и внутреннего пространства объекта здравоохранения с указанием географических координат объектов недвижимости, используемых в процессах оказания медицинских услуг, а также сведений и данных в соответствии с Правилами ведения учета субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС;

получает уникальные QR-коды на производственные объекты для обеспечения возможности регистрации их посещения застрахованными посредством мобильных приложений, обеспечивающих биометрическую идентификацию личности.

Эмитент в течение 5 рабочих дней со дня утверждения плана закупа медицинских услуг размещает его на веб-портале и публикует объявления о приеме заявлений от исполнителей.

Исполнители (имеющие открытый лицевой счет в реестре) подают подписанные ЭЦП заявления на заключение договоров закупа медицинских услуг с приложением оцифрованных сведений и документов:

действующих лицензий на медицинскую деятельность, на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, на фармацевтическую деятельность, с приложением, содержащим подвиды лицензируемого вида деятельности и адрес фактического местонахождения объекта здравоохранения для осуществления подвидов деятельности, подтвержденных в результате интеграционного взаимодействия веб-портала с государственной цифровой системой разрешений и уведомлений;

подтверждения соответствия объекта здравоохранения санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам здравоохранения;

сведений об отсутствии налоговой задолженности, а также отсутствии несвоевременной уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе социальных платежей;

заключения о соответствии организации здравоохранения к предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП), по соответствующим технологиям, на планируемые объемы (представляется исполнителем, претендующим на оказание ВТМП);

договора государственно-частного партнерства (ГЧП) (представляется в случае реализации в рамках ГЧП);

свидетельства об аккредитации (представляется при его наличии);

договора имущественного найма (аренды) здания (при необходимости);

сведений об объемах и суммах государственного страхового покрытия, с учетом соисполнителей.

Эмитент посредством веб-портала рассматривает заявления исполнителей в хронологическом порядке в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявления и принимает решение о принятии либо отклонении заявления, с указанием причины отклонения.

В течение 2 рабочих дней с даты завершения срока приема заявлений эмитентом на веб-портале принимается решение о распределении денег, предусматривающее автоматизированное и пропорциональное распределение денег между исполнителями.

Эмитент в течение 1 рабочего дня с даты подписания решения о распределении денег формирует на веб-портале договоры закупа медицинских услуг (с обязательным включением соисполнителей, указанных исполнителем в заявлении) в хронологическом порядке и подписывает их ЭЦП. Подписанные договоры закупа медицинских услуг становятся доступными в соответствующем Личном кабинете исполнителя со статусом "На подписании". После подписания исполнителем с ЭЦП договора закупа медицинских услуг статус его изменяется на "Подписан".

По результатам оказанных услуг исполнитель формирует на веб-портале акт оказанных услуг с передачей данных о соответствующем контингенте медицинских работников и застрахованных, полученных от МИС, который становится доступным в Личном кабинете эмитента.

В цифровом сервисе обеспечивается проверка на уникальность актов и недопущение повторного предъявления к оплате. После автоматической проверки в цифровом сервисе контингента застрахованных и медицинских работников эмитент в хронологическом порядке подписывает с ЭЦП акты оказанных услуг, после чего исполнитель вносит данные электронного счета-фактуры за оказанные медицинские услуги.

В реестре формируется регистрация событий по лицевому счету застрахованного о соответствующем использовании объема государственного страхового покрытия.

Уполномоченный орган в области здравоохранения, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы осуществляют перечисление средств эмитенту для оплаты услуг исполнителей в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС по договорам закупа медицинских услуг, на основании счета к оплате.

Порядок формирования и ведения государственного электронного реестра цифровых страховых полисов

Реестр формируется и ведется регистратором на основе данных правового кадастра, сведений центральных исполнительных органов в сфере разрешений и уведомлений, регистрации физических и юридических лиц, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, других центральных и местных исполнительных органов, МИС, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан" путем организации доступа к ведомственным цифровым системам для интеграции с цифровым сервисом.

В реестре регистрируются следующие виды операций:

глобальные операции;

операции по лицевому счету;

операции с полисами;

информационные операции.

К глобальным операциям относятся:

регистрация эмитента (с указанием сведений о первом руководителе эмитента);

изменение данных эмитента.

К операциям по лицевому счету относятся:

открытие лицевого счета;

изменение данных лицевого счета;

блокировка/разблокировка лицевого счета;

закрытие лицевого счета.

К операциям с полисами относятся:

выпуск полиса;

изменение данных полиса;

смена застрахованным исполнителя;

зачисление полиса;

аннулирование полиса.

К информационным операциям относятся:

составление реестра держателей полисов;

составление общей выписки по лицевому счету;

составление выписки по полису;

составление списка зарегистрированных информационных операций по лицевому счету;

составление списка зарегистрированных событий по полису.

Эмитент выпускает на соответствующий финансовый год полисы по каждому застрахованному.

Полис содержит следующие обязательные реквизиты:

номер полиса;

наименование, место нахождения и БИН эмитента;

фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес регистрации места жительства застрахованного, ИИН, номер документа, удостоверяющего личность застрахованного;

дату выпуска и период действия полиса;

перечень медицинских услуг, входящих в объем государственного страхового покрытия.

Полис содержит дополнительные реквизиты:

наименование регистратора, его место нахождения;

статус полиса;

сведения об исполнителе, к которому прикреплен застрахованный.

Прикрепление застрахованного и его полиса к исполнителю производится в реестре автоматически на основании данных из МИС о прикреплении застрахованного к исполнителю.

Для получения информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе ОСМС физическое лицо (застрахованный) направляет эмитенту через веб-портал "электронного правительства" электронный запрос, подписанный ЭЦП застрахованного или удостоверенный одноразовым паролем.

Сведения предоставляются в течение не более пятнадцати минут.

По итогам обработки формируется информация об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе ОСМС и их использовании, которая направляется в форме электронного документа в "Личный кабинет" застрахованного на портале.

Приказ вступает в силу со дня его подписания последним из руководителей государственного органа и действует по 31 декабря 2026 года включительно.