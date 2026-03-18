Электронный госреестр цифровых страховых полисов создают в Казахстане
Документом утвержден Механизм проведения пилотного проекта по организации размещения объемов медицинской помощи посредством цифрового сервиса финансирования здравоохранения и оказанию государственной услуги "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования и их использовании".
Механизм определяет порядок:
- организации размещения объема государственного страхового покрытия,
- проведения мониторинга соблюдения условий договора закупа медицинских услуг,
- ведения государственного электронного реестра цифровых страховых полисов,
- предоставления доступа к государственному электронному реестру цифровых страховых полисов,
- оказания госуслуги "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе ОСМС и их использовании", основанный на данных государственного электронного реестра цифровых страховых полисов.
Указывается, что целью формирования государственного электронного реестра цифровых страховых полисов является формирование полной и достоверной единой цифровой базы данных здравоохранения для последующего развития системы финансирования здравоохранения и предоставления информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования.
Участниками пилотного проекта являются:
- некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования";
- уполномоченный орган в области здравоохранения;
- местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы;
- субъекты здравоохранения, добровольно участвующие в пилотном проекте;
- потребители медицинских услуг, добровольно участвующие в пилотном проекте;
- Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан;
- акционерное общество "Информационно-учетный центр".
Размещение объема государственного страхового покрытия включает в себя следующие этапы:
подготовка к размещению:
- регистрация на веб-портале эмитента и исполнителей;
- автоматизированное открытие регистратором лицевых счетов застрахованным после посещения ими кабинета врача и включения их в МИС;
размещение объема государственного страхового покрытия:
- прикрепление исполнителем в МИС застрахованных;
- размещение эмитентом на веб-портале плана закупа медицинских услуг и публикация объявления о приеме заявлений от исполнителей;
- принятие эмитентом решения о распределении денег в рамках плана закупа медицинских услуг;
- заключение эмитентом договоров закупа медицинских услуг с исполнителями;
исполнение объема государственного страхового покрытия:
- формирование исполнителем на веб-портале актов оказанных услуг с данными о контингенте застрахованных, полученными от МИС, и электронных счетов-фактур в адрес эмитента;
- прием эмитентом оказанных услуг от исполнителей посредством подписания актов оказанных услуг на веб-портале;
оплата:
- перечисление уполномоченным органом в области здравоохранения бюджетных средств для оплаты услуг в рамках ГОБМП на контрольный счет наличности (КСН) эмитента в государственном казначействе, средств для оплаты услуг в системе ОСМС на текущий счет эмитента, открытый в Национальном банке;
- перечисление местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы средств для оплаты услуг в системе обязательного социального медицинского страхования на текущий счет эмитента, открытый в Национальном банке;
- переводы средств с текущего счета эмитента, открытого в Национальном банке, на КСН эмитента в государственном казначействе, для дальнейшей оплаты услуг исполнителей;
- формирование эмитентом сведений по утвержденным актам оказанных услуг (Реестр актов) для осуществления оплаты по договорам закупа медицинских услуг и направление посредством веб-портала подписанного платежного поручения на выплату денег в государственное казначейство;
- формирование эмитентом платежного поручения для оплаты услуг исполнителю по договорам закупа медицинских услуг с КСН.
Для открытия лицевого счета эмитент (Фонд социального медицинского страхования) и исполнители самостоятельно регистрируются на внутреннем веб-портале реестра (Личный кабинет) с указанием:
- для индивидуальных предпринимателей: ИИН, фамилии, имени и отчества (при его наличии);
- для юридических лиц: БИН, полного наименования; фамилии, имени и отчества (при наличии) и ИИН первого руководителя;
- контактных данных (почтовый адрес, телефон, электронный адрес);
- реквизитов расчетного счета в банке второго уровня и/или в государственном казначействе.
Исполнитель дополнительно осуществляет следующие действия:
- заключает в Личном кабинете пользовательское соглашение с регистратором;
- указывает выбранный им МИС, соответствующий установленным требованиям законодательства о цифровизации и цифровой безопасности;
- регистрируется в депозитарии финансовой отчетности и размещает годовую финансовую отчетность за прошедший финансовый год на интернет-ресурсе www.dfo.kz;
- осуществляет оцифровку объекта здравоохранения путем включения сведений из интеграций, размещения фотоматериалов внешнего вида и внутреннего пространства объекта здравоохранения с указанием географических координат объектов недвижимости, используемых в процессах оказания медицинских услуг, а также сведений и данных в соответствии с Правилами ведения учета субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС;
- получает уникальные QR-коды на производственные объекты для обеспечения возможности регистрации их посещения застрахованными посредством мобильных приложений, обеспечивающих биометрическую идентификацию личности.
Эмитент в течение 5 рабочих дней со дня утверждения плана закупа медицинских услуг размещает его на веб-портале и публикует объявления о приеме заявлений от исполнителей.
Исполнители (имеющие открытый лицевой счет в реестре) подают подписанные ЭЦП заявления на заключение договоров закупа медицинских услуг с приложением оцифрованных сведений и документов:
- действующих лицензий на медицинскую деятельность, на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, на фармацевтическую деятельность, с приложением, содержащим подвиды лицензируемого вида деятельности и адрес фактического местонахождения объекта здравоохранения для осуществления подвидов деятельности, подтвержденных в результате интеграционного взаимодействия веб-портала с государственной цифровой системой разрешений и уведомлений;
- подтверждения соответствия объекта здравоохранения санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам здравоохранения;
- сведений об отсутствии налоговой задолженности, а также отсутствии несвоевременной уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе социальных платежей;
- заключения о соответствии организации здравоохранения к предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП), по соответствующим технологиям, на планируемые объемы (представляется исполнителем, претендующим на оказание ВТМП);
- договора государственно-частного партнерства (ГЧП) (представляется в случае реализации в рамках ГЧП);
- свидетельства об аккредитации (представляется при его наличии);
- договора имущественного найма (аренды) здания (при необходимости);
- сведений об объемах и суммах государственного страхового покрытия, с учетом соисполнителей.
Эмитент посредством веб-портала рассматривает заявления исполнителей в хронологическом порядке в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявления и принимает решение о принятии либо отклонении заявления, с указанием причины отклонения.
В течение 2 рабочих дней с даты завершения срока приема заявлений эмитентом на веб-портале принимается решение о распределении денег, предусматривающее автоматизированное и пропорциональное распределение денег между исполнителями.
Эмитент в течение 1 рабочего дня с даты подписания решения о распределении денег формирует на веб-портале договоры закупа медицинских услуг (с обязательным включением соисполнителей, указанных исполнителем в заявлении) в хронологическом порядке и подписывает их ЭЦП. Подписанные договоры закупа медицинских услуг становятся доступными в соответствующем Личном кабинете исполнителя со статусом "На подписании". После подписания исполнителем с ЭЦП договора закупа медицинских услуг статус его изменяется на "Подписан".
По результатам оказанных услуг исполнитель формирует на веб-портале акт оказанных услуг с передачей данных о соответствующем контингенте медицинских работников и застрахованных, полученных от МИС, который становится доступным в Личном кабинете эмитента.
В цифровом сервисе обеспечивается проверка на уникальность актов и недопущение повторного предъявления к оплате. После автоматической проверки в цифровом сервисе контингента застрахованных и медицинских работников эмитент в хронологическом порядке подписывает с ЭЦП акты оказанных услуг, после чего исполнитель вносит данные электронного счета-фактуры за оказанные медицинские услуги.
В реестре формируется регистрация событий по лицевому счету застрахованного о соответствующем использовании объема государственного страхового покрытия.
Уполномоченный орган в области здравоохранения, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы осуществляют перечисление средств эмитенту для оплаты услуг исполнителей в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС по договорам закупа медицинских услуг, на основании счета к оплате.
Порядок формирования и ведения государственного электронного реестра цифровых страховых полисов
Реестр формируется и ведется регистратором на основе данных правового кадастра, сведений центральных исполнительных органов в сфере разрешений и уведомлений, регистрации физических и юридических лиц, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, других центральных и местных исполнительных органов, МИС, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан" путем организации доступа к ведомственным цифровым системам для интеграции с цифровым сервисом.
В реестре регистрируются следующие виды операций:
- глобальные операции;
- операции по лицевому счету;
- операции с полисами;
- информационные операции.
К глобальным операциям относятся:
- регистрация эмитента (с указанием сведений о первом руководителе эмитента);
- изменение данных эмитента.
К операциям по лицевому счету относятся:
- открытие лицевого счета;
- изменение данных лицевого счета;
- блокировка/разблокировка лицевого счета;
- закрытие лицевого счета.
К операциям с полисами относятся:
- выпуск полиса;
- изменение данных полиса;
- смена застрахованным исполнителя;
- зачисление полиса;
- аннулирование полиса.
К информационным операциям относятся:
- составление реестра держателей полисов;
- составление общей выписки по лицевому счету;
- составление выписки по полису;
- составление списка зарегистрированных информационных операций по лицевому счету;
- составление списка зарегистрированных событий по полису.
Эмитент выпускает на соответствующий финансовый год полисы по каждому застрахованному.
Полис содержит следующие обязательные реквизиты:
- номер полиса;
- наименование, место нахождения и БИН эмитента;
- фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес регистрации места жительства застрахованного, ИИН, номер документа, удостоверяющего личность застрахованного;
- дату выпуска и период действия полиса;
- перечень медицинских услуг, входящих в объем государственного страхового покрытия.
Полис содержит дополнительные реквизиты:
- наименование регистратора, его место нахождения;
- статус полиса;
- сведения об исполнителе, к которому прикреплен застрахованный.
Прикрепление застрахованного и его полиса к исполнителю производится в реестре автоматически на основании данных из МИС о прикреплении застрахованного к исполнителю.
Для получения информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе ОСМС физическое лицо (застрахованный) направляет эмитенту через веб-портал "электронного правительства" электронный запрос, подписанный ЭЦП застрахованного или удостоверенный одноразовым паролем.
Сведения предоставляются в течение не более пятнадцати минут.
По итогам обработки формируется информация об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе ОСМС и их использовании, которая направляется в форме электронного документа в "Личный кабинет" застрахованного на портале.
Приказ вступает в силу со дня его подписания последним из руководителей государственного органа и действует по 31 декабря 2026 года включительно.