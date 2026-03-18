Как будет организована работа природоохранной полиции

Министр внутренних дел приказом от 4 марта 2026 года утвердил Правила организации работы органов внутренних дел по участию в природоохранных мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

Общее руководство по организации работы органов внутренних дел по участию в природоохранных мероприятиях возлагается на первых руководителей Департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы и на транспорте (ДП(Т), органов полиции городов, районов, районов в городах, на транспорте (ГОРОП(Т).

При этом единую систему координации и контроля по вопросам природоохранных мероприятий образуют подразделения природоохранной полиции Комитета административной полиции (КАП) МВД РК.

К компетенции органов внутренних дел относится:

производство по делам об административных правонарушениях;

раскрытие и расследование экологических уголовных правонарушений;

оперативно-розыскная деятельность по экологическим уголовным правонарушениям;

рейдовые мероприятия в целях профилактики и выявления экологических правонарушений;

иные полномочия, предусмотренные законами РК, актами президента и правительства РК.

В документе указывается, что осуществление задач и функций по участию органов внутренних дел в природоохранных мероприятиях возлагается на сотрудников природоохранной полиции общественной безопасности.

Однако в случае отсутствия штатной единицы или вакансии при ее наличии осуществление задач и функций по этому направлению возлагается на сотрудника полиции подразделения общественной безопасности путем внесения изменений и дополнений в его должностные инструкции, которые утверждаются начальником территориального органа внутренних дел.

Подразделения природоохранной полиции организовывают и участвуют в природоохранных мероприятиях:

разрабатывают совместно с другими подразделениями и службами органов внутренних дел проекты приказов и методические рекомендации, а также практические и организационные мероприятия, направленные на осуществление контроля за соблюдением природоохранного законодательства и профилактики правонарушений;

осуществляют на постоянной основе анализ сведений о состоянии преступности в сфере экологических правонарушений по результатам принимают меры по устранению причин и условий, способствующих их совершению;

взаимодействуют с подразделениями следствия, дознания и криминальной полиции органов внутренних дел в рамках природоохранных мероприятий;

проверяют и устанавливают достоверность сведений у физических и юридических лиц лицензии на изъятие объектов животного мира, путевки, разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия, а также иные документы, необходимые для проверки соблюдения требований законодательства в области регулируемых сфер;

вызывают в органы внутренних дел физических лиц и представителей юридических лиц по находящимся в производстве материалам и делам, для получения от них объяснений и показаний, документов и их копий;

проводят рейдовые мероприятия в целях профилактики и выявления нарушений природоохранного законодательства;

изымают в рамках действующего законодательства орудия правонарушений, до принятия окончательного решения по делу.

В процессе деятельности сотрудники природоохранной полиции используют следующие цифровые системы МВД и других государственных органов:

подсистема удаленного доступа ИБД МВД Республики Казахстан (WEB-интерфейс);

система информационного обмена правоохранительных и специальных органов Генеральной прокуратуры РК (СИОПСО);

аналитический центр Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;

единый реестр административных производств (ЕРАП);

интранет-портал государственных органов (ИПГО);

государственная база данных "Физические лица";

государственная база данных "Юридические лица";

цифровая система "Облачный документооборот" (ИС ОДО).

В здании органа внутренних дел сотруднику природоохранной полиции выделяется отдельное служебное помещение, оборудованное телефонной связью.

Кроме того, сотрудники природоохранной полиции обеспечиваются персональной компьютерной техникой с необходимым программным обеспечением, доступом к цифровым системам, принтером, сканером, планшетом, видеорегистратором, средствами связи, беспилотным летательным аппаратом и служебным автотранспортом.

С учетом региональных особенностей, также обеспечиваются лодками, катерами, снегоходами, квадроциклами и автотранспортом с повышенной проходимостью.

Длительное отсутствие сотрудников природоохранной полиции в служебном помещении, в рабочее время допускается при проведении локально-рейдовых отработок и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений природоохранного законодательства.

При этом сотрудники природоохранной полиции освобождаются от дежурства (нарядов), а также участия в оперативно-профилактических мероприятиях за исключением мероприятий в области регулируемых сфер.

В рабочее время сотрудники природоохранной полиции носят как повседневную, так и специальную форму одежды (камуфляжной расцветки).

Также говорится, что личный состав, транспортные и другие технические средства подразделений природоохранной полиции используются только по прямому назначению.

Приказ вводится в действие с 24 марта 2026 года.