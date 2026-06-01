Какие медицинские образовательные учреждения аттестуют в 2026 году: утвержден перечень
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения приказом от 26 мая 2026 года утвердил перечень организаций технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, подлежащих государственной аттестации в 2026 году, сообщает Zakon.kz.
В перечень организаций технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, подлежащих государственной аттестации в 2026 году, включены:
- Частное учреждение образования "Медицинский колледж имени Мәриям" – второй квартал 2026 года;
- ТОО "Медицинская академия последипломного образования" – третий квартал 2026 года;
- Медицинский колледж "KSPH" при ТОО Казахстанский Медицинский университет "ВШОЗ" – четвертый квартал 2026 года;
- ТОО "Медико-фармацевтический колледж № 1" – четвертый квартал 2026 года.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
