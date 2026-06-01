Какие медицинские образовательные учреждения аттестуют в 2026 году: утвержден перечень

Министр здравоохранения приказом от 26 мая 2026 года утвердил перечень организаций технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, подлежащих государственной аттестации в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В перечень организаций технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, подлежащих государственной аттестации в 2026 году, включены: Частное учреждение образования "Медицинский колледж имени Мәриям" – второй квартал 2026 года;

ТОО "Медицинская академия последипломного образования" – третий квартал 2026 года;

Медицинский колледж "KSPH" при ТОО Казахстанский Медицинский университет "ВШОЗ" – четвертый квартал 2026 года;

ТОО "Медико-фармацевтический колледж № 1" – четвертый квартал 2026 года. Приказ вступает в силу со дня подписания.

