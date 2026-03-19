Право

Передавать имущество госслужащих в доверительное управление будут по новым правилам

Фото: senate.parlam.kz
Председатель Агентства РК по делам государственной службы приказом от 13 марта 2026 года утвердил в новой редакции Правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции уточнено понятие:

  • доверительное управление – деятельность доверительного управляющего по управлению от своего имени имуществом государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, переданным в его владение, пользование и распоряжение, осуществляемая в интересах государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, или другого указанного им лица (выгодоприобретателя) в пределах полномочий, установленных договором доверительного управления.

Правилами установлено, что государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, по своему усмотрению с учетом требований Гражданского кодекса РК определяет объем правомочий, делегируемых доверительному управляющему.

Доверительное управление имуществом госслужащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные госдолжностью, возникает на основании:

  • сделки;
  • административного акта.

Государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, в течение 30 календарных дней со дня занятия должности на время прохождения государственной службы передает в доверительное управление принадлежащее им на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих им, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду) и представляет в указанный срок в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Председатель Нацбанка и его заместители, председатель АРРФР и его заместители в течение 30 календарных дней с даты назначения на указанные государственные должности передают в доверительное управление и представляют в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления принадлежащими им паями инвестиционных фондов, облигациями и акциями коммерческих организаций.

В случае расторжения договора доверительного управления имуществом одной из сторон госслужащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные госдолжностью, в течение 30 календарных дней после расторжения договора вновь передает в доверительное управление имущество, подлежащее передаче в доверительное управление, и представляет в указанный срок в кадровую службу по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Договор доверительного управления имуществом, помимо прочего, прекращается:

  • смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица – доверительного управляющего;
  • отказом доверительного управляющего, государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом;
  • отказом государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором;
  • отказом доверительного управляющего в случае несообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором.

Любая последующая информация о прекращении действия договора доверительного управления имуществом или его перезаключении представляется госслужащим, лицом, временно исполняющим обязанности, предусмотренные госдолжностью, в кадровую службу госоргана по месту работы в течение 30 календарных дней после наступления указанных событий.

Приказ введен в действие с 11 марта 2026 года.

Мы сообщали, что в порядок ведения личных дел госслужащих внесли изменения.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
