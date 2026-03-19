Передавать имущество госслужащих в доверительное управление будут по новым правилам
В новой редакции уточнено понятие:
- доверительное управление – деятельность доверительного управляющего по управлению от своего имени имуществом государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, переданным в его владение, пользование и распоряжение, осуществляемая в интересах государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, или другого указанного им лица (выгодоприобретателя) в пределах полномочий, установленных договором доверительного управления.
Правилами установлено, что государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, по своему усмотрению с учетом требований Гражданского кодекса РК определяет объем правомочий, делегируемых доверительному управляющему.
Доверительное управление имуществом госслужащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные госдолжностью, возникает на основании:
- сделки;
- административного акта.
Государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, в течение 30 календарных дней со дня занятия должности на время прохождения государственной службы передает в доверительное управление принадлежащее им на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих им, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду) и представляет в указанный срок в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.
Председатель Нацбанка и его заместители, председатель АРРФР и его заместители в течение 30 календарных дней с даты назначения на указанные государственные должности передают в доверительное управление и представляют в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления принадлежащими им паями инвестиционных фондов, облигациями и акциями коммерческих организаций.
В случае расторжения договора доверительного управления имуществом одной из сторон госслужащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные госдолжностью, в течение 30 календарных дней после расторжения договора вновь передает в доверительное управление имущество, подлежащее передаче в доверительное управление, и представляет в указанный срок в кадровую службу по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.
Договор доверительного управления имуществом, помимо прочего, прекращается:
- смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица – доверительного управляющего;
- отказом доверительного управляющего, государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом;
- отказом государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором;
- отказом доверительного управляющего в случае несообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором.
Любая последующая информация о прекращении действия договора доверительного управления имуществом или его перезаключении представляется госслужащим, лицом, временно исполняющим обязанности, предусмотренные госдолжностью, в кадровую службу госоргана по месту работы в течение 30 календарных дней после наступления указанных событий.
Приказ введен в действие с 11 марта 2026 года.
