Ведение личных дел госслужащих: внесены изменения
Так, в Перечне документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, уточняется, что личное дело государственного служащего включает в себя:
- нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом (при наличии);
Вводятся в действие с 11 июля 2026 года следующие данные:
- сведения о правонарушениях государственного служащего, запрашиваемых из уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам, посредством цифровой системы "Е-қызмет".
Также обновлен ряд пунктов.
Так, говорится, что личное дело государственного служащего ведется в бумажном виде в одном экземпляре и хранится в службе управления персоналом (кадровой службе) (или подразделении, на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом) государственного органа по месту работы государственного служащего. Личные дела государственных служащих также формируются в электронном виде в цифровой системе "Е-қызмет" либо в ведомственной цифровой системе по управлению персоналом.
Отмечается, что личные дела государственных служащих, назначаемых на должности президентом РК, ведутся в Администрации президента РК и в государственном органе, где работают данные лица.
Обеспечение качественного ведения личного дела государственного служащего в цифровой системе "Е-қызмет" в соответствии с законодательством возлагается на руководителя аппарата государственного органа, а в государственных органах, в которых отсутствует должность руководителя аппарата, – на лицо, имеющее право назначения на государственную должность.
Актуализация сведений о государственном служащем в цифровой системе "Е-қызмет" осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой).
Приказ вводится в действие с 11 марта 2026 года.