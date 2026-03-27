#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал три закона:

- О ратификации Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС;

- О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС;

О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.

  • Минздрав изменил Стандарты питания в казахстанских организациях образования и Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общепита.
  • Фонду социального медицинского страхования увеличили комиссионное вознаграждение на 2026 год.
  • Министерство транспорта утвердило Отраслевой совет по профессиональным квалификациям в сфере городского рельсового транспорта.
  • Утвержден перечень товаров, работ и услуг легкой промышленности, подлежащих изъятию из национального режима в госзакупках.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:19, 30 января 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:13, 06 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 13 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-чемпион UFC не назвал победителя в поединке Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда
17:44, Сегодня
Экс-чемпион UFC не назвал победителя в поединке Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда
Дмитрий Огай прокомментировал уход из "Шахтёра"
17:26, Сегодня
Дмитрий Огай прокомментировал уход из "Шахтёра"
Казахстанские велосипедистки добились очередного успеха на чемпионате Азии
17:10, Сегодня
Казахстанские велосипедистки добились очередного успеха на чемпионате Азии
Царукян сутки сидит в туалете из-за чёрной икры: версия Чимаева
16:53, Сегодня
Царукян сутки сидит в туалете из-за чёрной икры: версия Чимаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: