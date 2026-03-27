Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Токаев подписал три закона:

- О ратификации Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС;

- О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС;

– О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.