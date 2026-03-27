Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал три закона:
- О ратификации Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС;
- О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС;
– О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.
- Минздрав изменил Стандарты питания в казахстанских организациях образования и Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общепита.
- Фонду социального медицинского страхования увеличили комиссионное вознаграждение на 2026 год.
- Министерство транспорта утвердило Отраслевой совет по профессиональным квалификациям в сфере городского рельсового транспорта.
- Утвержден перечень товаров, работ и услуг легкой промышленности, подлежащих изъятию из национального режима в госзакупках.
