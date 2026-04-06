Распределены квоты между поставщиками по ввозу в Казахстан мяса КРС и домашней птицы

Приказом первого вице-министра торговли и интеграции от 1 апреля 2026 года распределены объемы тарифных квот между историческими поставщиками на 2026 год (2-й этап), сообщает Zakon.kz.

Согласно Правилам распределения тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов мяса, распределены объемы тарифных квот между историческими поставщиками на 2026 год.

Всего планируется ввезти 8 505 тонн мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного, которые распределены между девятью поставщиками.

На мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные, установлена квота в 86 400 тонн, которая распределена между 27 поставщиками.

На мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные, установлена квота в 8 100 тонн, которая распределена между 13 поставщиками.

Порядок распределения квот

Правила предусматривают, что уполномоченный орган в сфере таможенного дела ежеквартально, к 15-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности и уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса информацию о натуральных и стоимостных объемах ввоза по товарным позициям.

Информация представляется с нарастающим итогом с указанием участников внешнеторговой деятельности, осуществивших ввоз, страны происхождения товаров и таможенной процедуры, под которую товар был задекларирован. Указанная информация формируется по дате выпуска товара.

Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности:

утверждает тарифные квоты на ввоз каждого вида товара для каждой категории участников внешнеторговой деятельности;

ежегодно до 1 октября года, непосредственно предшествующего году применения тарифных квот, размещает на интернет-ресурсе информацию о тарифной квоте: сроке ее действия и объеме по каждому виду товара, а также о ставках ввозных таможенных пошлин, применяемых в отношении товаров, ввозимых в пределах объема тарифной квоты, с указанием контактных данных для разъяснений;

ежегодно распределяет между историческими и новыми поставщиками тарифные квоты на ввоз мяса КРС, ножек птицы и мяса птицы прочего, выделенные историческим и новым поставщикам;

до 31 декабря года, предшествующего году применения тарифной квоты, утверждает в соответствии с настоящими Правилами первый этап распределения между историческими поставщиками тарифных квот, определенных для исторических поставщиков;

до 15 апреля года, в котором применяется тарифная квота, утверждает в соответствии с настоящими Правилами второй этап распределения между историческими поставщиками тарифных квот, определенных для исторических поставщиков;

ежегодно с 1 января до 31 декабря года, в котором применяется тарифная квота, осуществляет выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензий на импорт товаров, в отношении которых применяется тарифная квота в объемах, определенных в соответствии с настоящими Правилами.

Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса ежегодно:

распределяет в соответствии с настоящими Правилами между переработчиками тарифные квоты на ввоз мяса КРС;

до 1 октября года, непосредственно предшествующего году применения тарифных квот, размещает на интернет-ресурсе объявление о приеме заявок от переработчиков на участие в распределении тарифных квот, с указанием объема тарифной квоты, который будет распределяться между переработчиками, а также информации о сроках приема заявок с указанием контактных данных для разъяснений;

до 1 ноября (включительно) года, непосредственно предшествующего году применения тарифных квот, осуществляет сбор заявок от переработчиков на участие в распределении тарифных квот, определенных для переработчиков;

до 20 ноября года, непосредственно предшествующего году применения тарифных квот, представляет в уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности перечень переработчиков, которым планируется распределить тарифную квоту в соответствии с поступившими заявками;

до 15 декабря года, непосредственно предшествующего году применения тарифных квот, утверждает в соответствии с настоящими Правилами распределение между переработчиками объемов тарифных квот, определенных переработчикам;

до 1 мая года, в котором применяется тарифная квота, размещает на интернет-ресурсе объявление о приеме заявок от переработчиков на участие в распределении тарифных квот, оставшихся незатребованными, с указанием объемов тарифной квоты, оставшихся незатребованными, а также информации о сроках приема заявок с указанием контактных данных для разъяснений;

до 1 июня (включительно) года, в котором применяется тарифная квота, осуществляет сбор заявок от переработчиков на участие в распределении тарифных квот, оставшихся незатребованными;

до 15 июля года, в котором применяется тарифная квота, утверждает в соответствии с настоящими Правилами распределение между переработчиками тарифных квот, оставшихся незатребованными.

Распределение годовых объемов тарифных квот между категориями участников внешнеторговой деятельности следующее:

историческим поставщикам : 54% годового объема тарифной квоты на ввоз мяса КРС, 90% – ножек птицы и 90 % – мяса птицы прочего;

переработчикам: 44% годового объема тарифной квоты на ввоз мяса КРС;

новым поставщикам: 2% годового объема тарифной квоты на ввоз мяса КРС, 10% – ножек птицы и 10 % – мяса птицы прочего.

Тарифные квоты распределяются между странами-поставщиками пропорционально объему ввоза из указанных стран за предшествующий период по решению Евразийской экономической комиссии.

Приказ вступил в силу со дня его подписания.