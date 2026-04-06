Маркировку БАДов и ювелирных изделий планируют ввести в Казахстане
Подготовлен приказ министра торговли и интеграции "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения", сообщает Zakon.kz.
Обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок (БАДов) планируется ввести с сентября 2026 года, ювелирных изделий – с декабря 2026 года.
Обязательная маркировка вышеуказанных товаров является приоритетным направлением, реализация которого позволит:
- сократить объемы нелегального оборота;
- повысить собираемость налогов;
- создать равные конкурентные условия на рынке.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.
