Маркировку БАДов и ювелирных изделий планируют ввести в Казахстане

Подготовлен приказ министра торговли и интеграции "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения", сообщает Zakon.kz.

Обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок (БАДов) планируется ввести с сентября 2026 года, ювелирных изделий – с декабря 2026 года. Обязательная маркировка вышеуказанных товаров является приоритетным направлением, реализация которого позволит: сократить объемы нелегального оборота;

повысить собираемость налогов;

создать равные конкурентные условия на рынке. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

