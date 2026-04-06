Право

Маркировку БАДов и ювелирных изделий планируют ввести в Казахстане

Фото: unsplash
Подготовлен приказ министра торговли и интеграции "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения", сообщает Zakon.kz.

Обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок (БАДов) планируется ввести с сентября 2026 года, ювелирных изделий – с декабря 2026 года.

Обязательная маркировка вышеуказанных товаров является приоритетным направлением, реализация которого позволит:

  • сократить объемы нелегального оборота;
  • повысить собираемость налогов;
  • создать равные конкурентные условия на рынке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

Лариса Черненко
