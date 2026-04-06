Расширить возможности для кредитования АПК хотят в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в Правила субсидирования в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Предусматриваются изменения в части:

добавления СПК в перечень кредиторов, участвующих в механизме гарантирования, финансирование на инвестиции, в том числе на возобновляемой основе, по кредитным договорам, заключаемым в рамках пункта 3 Правил;

увеличения сроков гарантии с установлением превышения срока гарантии над сроком кредитного договора на 5 месяцев ;

; установления дифференцированного подхода к последствиям нецелевого использования кредита в зависимости от вида кредитования (экономического содержания условий кредитования и порядка контроля целевого использования средств, по кредитным договорам, заключаемым в рамках пунктов 3, 3-1 и 3-2 Правил).

В МСХ пояснили, что основанием для разработки поправок является необходимость расширения возможностей финансирования субъектов агропромышленного комплекса, в том числе путем включения социально-предпринимательских корпораций в перечень кредиторов, участвующих в механизме гарантирования, повышения доступности инструмента гарантирования, а также увеличения охвата сельхозтоваропроизводителей мерами государственной поддержки, включая финансирование инвестиционных проектов, а также проектов, предусматривающих инвестиции и оборотные средства, в том числе на возобновляемой основе.

Также необходимость принятия проекта приказа обусловлена введением дифференцированного подхода к последствиям нецелевого использования кредита в зависимости от вида кредитования с учетом экономического содержания условий кредитования и порядка контроля целевого использования средств по кредитным договорам, заключаемым в рамках пунктов 3, 3-1 и 3-2 Правил.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.