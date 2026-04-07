Конституционный суд разъяснил порядок записи на личный прием к генеральному прокурору

В Конституционном суде после обращения казахстанца разъяснили порядок записи на личный прием к генеральному прокурору, сообщает Zakon.kz.

Заявитель настаивал на личном приеме по вопросу, по которому уже получал ответ и проводились встречи с должностными лицами прокуратуры. Суд первой инстанции подтвердил, что повторная запись регулируется действующими Правилами личного приема.

Не согласившись с судебным решением и результатами обжалования в судах апелляционной и кассационной инстанций, заявитель обратился в Конституционный суд.

В Конституционном суде подчеркнули: норма Правил не отменяет право на обращение, а лишь устанавливает рамки личного приема для всех граждан одинаково.

Основной довод обращения строится на несогласии с процедурой, тогда как заявитель полностью воспользовался механизмами судебной защиты – его ситуация была оценена судом первой инстанции, а решение оставлено без изменений апелляцией и кассацией.