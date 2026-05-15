Профилактический учет нарушителей будет вести служба экономических расследований

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 5 мая 2026 года утвердил Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 закона "О профилактике правонарушений" на профилактический учет службы экономических расследований ставятся лица, совершившие экономические правонарушения.

Правилами установлено, что профилактический учет предназначен для информационного обеспечения деятельности службы экономических расследований.

Профилактический учет осуществляется службой экономических расследований в период действия мер по индивидуальной профилактике правонарушений и ведется по следующим категориям:

лицо, в отношении которого вынесено официальное предостережение; лицо, в отношении которого применено наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия; лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость, предусмотренную статьей 79 Уголовного кодекса.

По подпунктам 2) и 3) на профилактический учет ставятся лица, совершившие экономические правонарушения.

На лиц, состоящих на профилактическом учете в службе экономических расследований, формируются профилактические дела, которые регистрируются и ведутся в базе данных.

Перечень документов, находящихся в профилактическом деле:

опись документов, находящихся в деле;

материалы, послужившие основанием для постановки на профилактический учет (приговор суда, официальное предостережение);

другие документы.

В целях получения сведений о привлечении к административной и уголовной ответственности ответственный сотрудник территориального органа службы экономических расследований ежемесячно проверяет лицо, состоящее на профилактическом учете, по справочным базам данных.

После каждой проверки ответственный сотрудник территориального органа службы экономических расследований делает соответствующую отметку в листе контроля.

Профилактический контроль осуществляется в течение действия профилактического учета за лицом, склонным к совершению правонарушений, и заключается в систематическом наблюдении за соблюдением установленных ограничений и выполнением возложенных обязанностей не реже двух раз в месяц.

Профилактический учет может быть продлен с учетом индивидуальных особенностей лица, склонного к совершению правонарушения, характера и степени его антиобщественного поведения, опасности совершенного им деяния (действия или бездействия), пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения.

Профилактический учет прекращается:

досрочно, если будет установлено, что лицо, склонное к совершению правонарушения, встало на путь исправления, положительно характеризуется по месту жительства или трудовой деятельности;

по истечении срока мер по индивидуальной профилактике правонарушений, если не имеется оснований для его продления;

в связи с осуждением лица, склонного к совершению правонарушения, к лишению свободы;

в связи со смертью.

Приказ вводится в действие с 24 мая.

