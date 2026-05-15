#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Право

Профилактический учет нарушителей будет вести служба экономических расследований

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 09:06 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 5 мая 2026 года утвердил Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 закона "О профилактике правонарушений" на профилактический учет службы экономических расследований ставятся лица, совершившие экономические правонарушения.

Правилами установлено, что профилактический учет предназначен для информационного обеспечения деятельности службы экономических расследований.

Профилактический учет осуществляется службой экономических расследований в период действия мер по индивидуальной профилактике правонарушений и ведется по следующим категориям:

  1. лицо, в отношении которого вынесено официальное предостережение;
  2. лицо, в отношении которого применено наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия;
  3. лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость, предусмотренную статьей 79 Уголовного кодекса.

По подпунктам 2) и 3) на профилактический учет ставятся лица, совершившие экономические правонарушения.

На лиц, состоящих на профилактическом учете в службе экономических расследований, формируются профилактические дела, которые регистрируются и ведутся в базе данных.

Перечень документов, находящихся в профилактическом деле:

  • опись документов, находящихся в деле;
  • материалы, послужившие основанием для постановки на профилактический учет (приговор суда, официальное предостережение);
  • другие документы.

В целях получения сведений о привлечении к административной и уголовной ответственности ответственный сотрудник территориального органа службы экономических расследований ежемесячно проверяет лицо, состоящее на профилактическом учете, по справочным базам данных.

После каждой проверки ответственный сотрудник территориального органа службы экономических расследований делает соответствующую отметку в листе контроля.

Профилактический контроль осуществляется в течение действия профилактического учета за лицом, склонным к совершению правонарушений, и заключается в систематическом наблюдении за соблюдением установленных ограничений и выполнением возложенных обязанностей не реже двух раз в месяц.

Профилактический учет может быть продлен с учетом индивидуальных особенностей лица, склонного к совершению правонарушения, характера и степени его антиобщественного поведения, опасности совершенного им деяния (действия или бездействия), пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения.

Профилактический учет прекращается:

  • досрочно, если будет установлено, что лицо, склонное к совершению правонарушения, встало на путь исправления, положительно характеризуется по месту жительства или трудовой деятельности;
  • по истечении срока мер по индивидуальной профилактике правонарушений, если не имеется оснований для его продления;
  • в связи с осуждением лица, склонного к совершению правонарушения, к лишению свободы;
  • в связи со смертью.

Приказ вводится в действие с 24 мая.

Мы сообщали, что казахстанцев будут привлекать к профилактике экономических правонарушений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
14:30, 13 марта 2026
Как будет осуществляться учет и контроль за состоящими на профилактическом учете в полиции
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
10:01, 26 февраля 2026
Изменились квалификационные требования к сотрудникам службы экономических расследований
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
10:52, 13 мая 2026
Казахстанцев будут привлекать к профилактике экономических правонарушений: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Элина Свитолина
08:30, Сегодня
Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Риме
Максим Павленко
07:42, Сегодня
Команда казахстанского вратаря потерпела поражение в матче плей-офф АХЛ
Даниил Медведев
07:20, Сегодня
Медведев поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга
Энтони Джошуа
06:59, Сегодня
Усик выразил уверенность, что Джошуа станет абсолютом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: