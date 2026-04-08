Право

Порог для покупки безналичной иностранной валюты установил Нацбанк

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 10:29 Фото: Zakon.kz
Постановлением правления Нацбанка от 31 марта 2026 года установлено пороговое значение в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Казахстана, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки, сообщает Zakon.kz.

"Установить пороговое значение в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки безналичной иностранной валюты за национальную валюту на внутреннем валютном рынке РК и порядок ее использования на заявленные цели, в размере, превышающем 50 тысяч долларов США в экиваленте", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 18 апреля 2026 года.

Согласно Правилам валютных операций необходимо: подтвердить цель приобретения валюты и использовать ее строго по заявленному назначению.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Нацбанк установил новую разницу между покупкой и продажей долларов и евро: опубликовано постановление
08:40, 28 февраля 2025
В Нацбанке рассказали, сколько купят валюты для поддержания пенсионных активов ЕНПФ в декабре
11:03, 01 декабря 2023
Банки будут предоставлять расширенные отчеты по продаже и покупке валюты
17:03, 21 октября 2025
"Где твой пояс?": Хамзат Чимаев сказал "неудобную правду" Арману Царукяну
12:58, Сегодня
"Где твой пояс?": Хамзат Чимаев сказал "неудобную правду" Арману Царукяну
Тренер женской сборной Казахстана сделала заявление после удачного выступления на ЕВРО
12:42, Сегодня
Тренер женской сборной Казахстана сделала заявление после удачного выступления на ЕВРО
Звёзды казахстанского бокса прибыли в Бразилию на УТС перед первым этапом Кубка мира
12:25, Сегодня
Звёзды казахстанского бокса прибыли в Бразилию на УТС перед первым этапом Кубка мира
Международная федерация хоккея на льду отменила чемпионат мира
12:18, Сегодня
Международная федерация хоккея на льду отменила чемпионат мира
