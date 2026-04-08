Порог для покупки безналичной иностранной валюты установил Нацбанк
Постановлением правления Нацбанка от 31 марта 2026 года установлено пороговое значение в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Казахстана, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки, сообщает Zakon.kz.
"Установить пороговое значение в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки безналичной иностранной валюты за национальную валюту на внутреннем валютном рынке РК и порядок ее использования на заявленные цели, в размере, превышающем 50 тысяч долларов США в экиваленте", – говорится в документе.
Постановление вводится в действие с 18 апреля 2026 года.
Согласно Правилам валютных операций необходимо: подтвердить цель приобретения валюты и использовать ее строго по заявленному назначению.
