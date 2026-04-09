Утверждены правила обмена информацией о военнослужащих и наличии у них кредитов
Правила определяют порядок обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита между государственными органами и кредитными бюро.
Взаимодействие между государственными органами и кредитными бюро при обмене сведениями для предоставления отсрочки платежей по договорам банковского займа и микрокредита военнослужащим срочной воинской службы осуществляется в следующем порядке:
Информационная система "Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" Министерства обороны (ИШ АСМР) посредством сервиса передает в кредитные бюро следующие сведения по каждому военнослужащему срочной воинской службы:
- ИИН;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату рождения;
- статус отношения к воинской службе;
- дату издания приказа начальника департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу;
На основании полученных сведений кредитное бюро проверяет военнослужащего срочной воинской службы на наличие у него действующих обязательств по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита.
Кредитное бюро передает сведения о военнослужащих срочной воинской службы кредиторам, перед которыми военнослужащие срочной воинской службы имеют обязательства по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита:
- ИИН;
- статус отношения к воинской службе;
- дату издания приказа начальника департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу.
При отсутствии сервиса кредитора кредитор один раз в неделю запрашивает сведения посредством сервиса кредитных бюро.
Кредитор передает в кредитное бюро в срок сведения о предоставлении отсрочки платежей по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита.
Кредитные бюро два раза в год до 5 января и до 5 июля представляют в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информацию об отсрочке платежей, выданных военнослужащим срочной военной службы по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита.
Кредитные бюро при получении посредством сервиса ИШ АСМР сведений о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих отражают сведения в их кредитной истории, а также отражают их в кредитном отчете статус "военнослужащий срочной воинской службы" с указанием даты издания приказа начальника департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу.
Кредитор до принятия решения о предоставлении банковского займа, микрокредита физическому лицу в возрасте от 18-ти до 27 лет проверяет его статус в кредитном отчете.
Кредитор не предоставляет банковские займы, микрокредиты военнослужащему срочной воинской службы при наличии статуса в его кредитном отчете.
Постановление вводится с 18 апреля 2026 года.
При этом ранее действовавшие Правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита утрачивают силу.