Утверждены правила обмена информацией о военнослужащих и наличии у них кредитов

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утверждены Правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита между государственными органами и кредитными бюро.

Взаимодействие между государственными органами и кредитными бюро при обмене сведениями для предоставления отсрочки платежей по договорам банковского займа и микрокредита военнослужащим срочной воинской службы осуществляется в следующем порядке:

Информационная система "Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" Министерства обороны (ИШ АСМР) посредством сервиса передает в кредитные бюро следующие сведения по каждому военнослужащему срочной воинской службы:

ИИН;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

дату рождения;

статус отношения к воинской службе;

дату издания приказа начальника департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу;

На основании полученных сведений кредитное бюро проверяет военнослужащего срочной воинской службы на наличие у него действующих обязательств по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита.

Кредитное бюро передает сведения о военнослужащих срочной воинской службы кредиторам, перед которыми военнослужащие срочной воинской службы имеют обязательства по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита:

ИИН;

статус отношения к воинской службе;

дату издания приказа начальника департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу.

При отсутствии сервиса кредитора кредитор один раз в неделю запрашивает сведения посредством сервиса кредитных бюро.

Кредитор передает в кредитное бюро в срок сведения о предоставлении отсрочки платежей по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита.

Кредитные бюро два раза в год до 5 января и до 5 июля представляют в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информацию об отсрочке платежей, выданных военнослужащим срочной военной службы по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита.

Кредитные бюро при получении посредством сервиса ИШ АСМР сведений о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих отражают сведения в их кредитной истории, а также отражают их в кредитном отчете статус "военнослужащий срочной воинской службы" с указанием даты издания приказа начальника департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу.

Кредитор до принятия решения о предоставлении банковского займа, микрокредита физическому лицу в возрасте от 18-ти до 27 лет проверяет его статус в кредитном отчете.

Кредитор не предоставляет банковские займы, микрокредиты военнослужащему срочной воинской службы при наличии статуса в его кредитном отчете.

Постановление вводится с 18 апреля 2026 года.

При этом ранее действовавшие Правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита утрачивают силу.