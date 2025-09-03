Установлен порядок получения данных о призванных на срочную воинскую службу до предоставления кредита
Так, уточняется, что взаимодействие между государственными органами и кредитными бюро при обмене сведениями для предоставления отсрочки платежей по договорам банковского займа и микрокредита военнослужащим срочной воинской службы осуществляется в следующем порядке:
- ИШ АСМР посредством сервиса передает в кредитные бюро следующие сведения по каждому военнослужащему срочной воинской службы:
- ИИН;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату рождения;
- статус отношения к воинской службе;
- дату издания приказа начальника Департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу;
- на основании полученных сведений кредитное бюро проверяет военнослужащего срочной воинской службы на наличие у него действующих обязательств по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита;
- кредитное бюро передает сведения о военнослужащих срочной воинской службы кредиторам, перед которыми военнослужащие срочной воинской службы имеют обязательства по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита:
- ИИН;
- статус отношения к воинской службе;
- дату издания приказа начальника Департамента по делам обороны области (столицы, города республиканского значения) о призыве на срочную воинскую службу.
При отсутствии сервиса кредитора кредитор один раз в неделю запрашивает сведения посредством сервиса кредитных бюро.
Вместе с тем правила дополнены новой главой: Порядок получения кредитором сведений о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих до предоставления банковского займа, микрокредита.
Кредитные бюро при получении посредством сервиса ИШ АСМР сведений о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих вносят данные сведения в их кредитную историю, а также отражают в кредитном отчете статус "военнослужащий срочной воинской службы" с указанием даты издания приказа начальника Департамента по делам обороны о призыве на срочную воинскую службу.
Кредитор до принятия решения о предоставлении банковского займа, микрокредита физическому лицу в возрасте от 18 до 27 лет проверяет его статус в кредитном отчете.
Кредитор не предоставляет банковские займы, микрокредиты военнослужащему срочной воинской службы при наличии статуса в его кредитном отчете.
Кредитные бюро при получении посредством сервиса ИШ АСМР сведений, предусмотренных выше, о военнослужащем, уволенном со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву, отражают сведения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 1 пункта 6 Правил, в его кредитной истории, а также в кредитном отчете.
Сбор, обработка и использование персональных данных военнослужащих, призванных на срочную военную службу, осуществляются на основании согласия, предоставленного Министерству обороны.
Постановление вводится в действие с 31 августа 2025 года.
