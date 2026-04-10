Разрешено ли будет частным детективам следить за личной жизнью граждан

Следить за нечестным конкурентом в бизнесе можно, а вот за неверным супругом – нельзя. Но если заключен брачный договор определенного содержания – можно. Почему и какие еще есть нюансы? Zakon.kz изучил проект закона "О частной детективной деятельности", который принят в работу Мажилисом.

Работа частных сыщиков благодаря популярным детективным рассказам и фильмам мифологизирована как мало какая еще предпринимательская деятельность. Один из самых распространенных сюжетов: заказчик поручает частному сыщику следить за некой персоной, например, за супругом(ой), подозревая в адюльтере.

Не уверены насчет законов Великобритании эпохи королевы Виктории (Конан Дойл с Шерлоком Холмсом) или монархов Георгов V и VI (Агата Кристи с Эркюлем Пуаро) – все это классика жанра, но здесь и сейчас такая слежка будет являться незаконной.

Т.е. самого-то отдельного закона о частной детективной деятельности в Казахстане пока нет (хотя попытки разработать давно предпринимаются), но существуют общие правила. Так, согласно Предпринимательскому кодексу, можно заниматься любым бизнесом, который не противоречит законам (статья 5 ПК), в частности, не нарушает прав других граждан. Соответственно, если противоречит – нельзя.

Напомним статью 18 Конституции РК, которая в числе прочего постулирует право граждан на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. В свою очередь понятие личной тайны раскрыто в статье 144 Гражданского кодекса:

"Гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в том числе тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок, записок, интимной жизни, усыновления, рождения, адвокатской тайны, тайны медицинского работника, банковских вкладов и иной охраняемой законами РК тайны".

Таким образом, интимная жизнь человека со всеми ее сокровенными деталями составляет личную тайну, а значит, собирание любых сведений, так или иначе с ней связанных, незаконно (за исключением санкционированных оперативно-следственных мероприятий, но работа частных сыщиков к ним не относится). Помимо гражданско-правовой ответственности, нарушение личной тайны влечет и уголовную согласно части 2 статьи 147 УК.

Неудивительно, что такая слежка запрещена и предлагаемым законопроектом, причем дважды: в статье 5, посвященной недопустимости нарушения прав и свобод гражданина, и в пп. 3) пункта 1 статьи 23:

"Детективному агентству и детективу при осуществлении частной детективной деятельности запрещается... совершать действия, нарушающие права, свободы и законные интересы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства, тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений".

Что же будет разрешено частным детективам? Приведем статью 15 законопроекта. "По договору об оказании детективных услуг детективные агентства или детективы осуществляют следующие виды детективных услуг:

поиск по поручению заказчика без вести пропавших лиц или лиц, признанных в законном порядке безвестно отсутствующими; поиск по поручению заказчика утраченного имущества; установление биографических и других характеризующих личность данных об отдельных физических лицах при заключении с ними трудовых и иных договоров (контрактов) с их письменного согласия; выявление по поручению заказчика фактов и обстоятельств недобросовестной конкуренции, незаконного получения кредита, причин невыполнения долговых обязательств, незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, неправомерных действий при банкротстве; сбор информации по поручению заказчика для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; принятие мер по закреплению (фиксации) следов события, сбор сведений, а также предметов и документов по гражданским делам на основе договора с участниками процесса, отстаивающими в нем свои или представляемые ими права и законные интересы юридических и физических лиц; сбор сведений, а также предметов и документов по уголовным делам (небольшой и средней тяжести) на основе договора с участниками процесса, отстаивающими в нем свои или представляемые ими права и законные интересы; наблюдение и сбор сведений по заказу родителей, опекунов в отношении несовершеннолетних детей для установления факта употребления наркотических средств, либо вовлеченных в игры с денежными вознаграждениями (лудомания); установление лица, осуществляющего преследование заказчика".

Как видим, использование услуг частных детективов предполагается, в первую очередь, в бизнесе, для поиска пропавших людей и имущества, а также там, где присутствуют противоправные отношения. Адюльтеры же, хотя и считаются бросающими вызов морали, законов все же не нарушают. Правда, есть один нюанс.

Определенное отношение к рассматриваемой теме имеет подпункт 6: сбор сведений по гражданским делам на основе договора с участниками процесса. Например, процесс этот – бракоразводный, имел место брачный договор, и условия раздела имущества напрямую зависят от того, была ли измена и с чьей стороны.

Уточним, что супружеская верность не фигурирует как обязательное условие брака в Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье". Что понятно: хотя государство и заявляет о "защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей" (пп. 9) пункта 2 статьи 2 Кодекса), но в то же время основывается на принципе "недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи" (пп. 3).

Короче, супруги сами решают, что допустимо (в интимной жизни) в их браке, а что нет. Закон в это не вмешивается. И даже брачным договором также не предусматривается: он ограничивается имущественными отношениями супругов между собой, а также относительно детей. Но в контракте можно определить любые положения, касающиеся этих имущественных отношений (статья 41 Кодекса). В том числе и относительно супружеской неверности.

В этом случае интимная жизнь супругов уже не может составлять их безусловную личную тайну, поскольку они сами пошли на ее декларирование (между собой). И сбор сведений уместен. (Хотя решать, конечно, суду, если будет подан соответствующий иск и спор до суда дойдет.)

Если же контракта не было, то слежка, повторимся, незаконна, будь супруг хоть тысячу раз неверен. И это еще один момент, который следует иметь в виду при выборе, – просто зарегистрировать отношения или заключить брачный договор.