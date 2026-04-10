Право

Разрешено ли будет частным детективам следить за личной жизнью граждан

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 18:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Следить за нечестным конкурентом в бизнесе можно, а вот за неверным супругом – нельзя. Но если заключен брачный договор определенного содержания – можно. Почему и какие еще есть нюансы? Zakon.kz изучил проект закона "О частной детективной деятельности", который принят в работу Мажилисом.

Работа частных сыщиков благодаря популярным детективным рассказам и фильмам мифологизирована как мало какая еще предпринимательская деятельность. Один из самых распространенных сюжетов: заказчик поручает частному сыщику следить за некой персоной, например, за супругом(ой), подозревая в адюльтере.

Не уверены насчет законов Великобритании эпохи королевы Виктории (Конан Дойл с Шерлоком Холмсом) или монархов Георгов V и VI (Агата Кристи с Эркюлем Пуаро) – все это классика жанра, но здесь и сейчас такая слежка будет являться незаконной.

Т.е. самого-то отдельного закона о частной детективной деятельности в Казахстане пока нет (хотя попытки разработать давно предпринимаются), но существуют общие правила. Так, согласно Предпринимательскому кодексу, можно заниматься любым бизнесом, который не противоречит законам (статья 5 ПК), в частности, не нарушает прав других граждан. Соответственно, если противоречит – нельзя.

Напомним статью 18 Конституции РК, которая в числе прочего постулирует право граждан на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. В свою очередь понятие личной тайны раскрыто в статье 144 Гражданского кодекса:

"Гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в том числе тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок, записок, интимной жизни, усыновления, рождения, адвокатской тайны, тайны медицинского работника, банковских вкладов и иной охраняемой законами РК тайны".

Таким образом, интимная жизнь человека со всеми ее сокровенными деталями составляет личную тайну, а значит, собирание любых сведений, так или иначе с ней связанных, незаконно (за исключением санкционированных оперативно-следственных мероприятий, но работа частных сыщиков к ним не относится). Помимо гражданско-правовой ответственности, нарушение личной тайны влечет и уголовную согласно части 2 статьи 147 УК.

Неудивительно, что такая слежка запрещена и предлагаемым законопроектом, причем дважды: в статье 5, посвященной недопустимости нарушения прав и свобод гражданина, и в пп. 3) пункта 1 статьи 23:

"Детективному агентству и детективу при осуществлении частной детективной деятельности запрещается... совершать действия, нарушающие права, свободы и законные интересы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства, тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений".

Что же будет разрешено частным детективам? Приведем статью 15 законопроекта. "По договору об оказании детективных услуг детективные агентства или детективы осуществляют следующие виды детективных услуг:

  1. поиск по поручению заказчика без вести пропавших лиц или лиц, признанных в законном порядке безвестно отсутствующими;
  2. поиск по поручению заказчика утраченного имущества;
  3. установление биографических и других характеризующих личность данных об отдельных физических лицах при заключении с ними трудовых и иных договоров (контрактов) с их письменного согласия;
  4. выявление по поручению заказчика фактов и обстоятельств недобросовестной конкуренции, незаконного получения кредита, причин невыполнения долговых обязательств, незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, неправомерных действий при банкротстве;
  5. сбор информации по поручению заказчика для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
  6. принятие мер по закреплению (фиксации) следов события, сбор сведений, а также предметов и документов по гражданским делам на основе договора с участниками процесса, отстаивающими в нем свои или представляемые ими права и законные интересы юридических и физических лиц;
  7. сбор сведений, а также предметов и документов по уголовным делам (небольшой и средней тяжести) на основе договора с участниками процесса, отстаивающими в нем свои или представляемые ими права и законные интересы;
  8. наблюдение и сбор сведений по заказу родителей, опекунов в отношении несовершеннолетних детей для установления факта употребления наркотических средств, либо вовлеченных в игры с денежными вознаграждениями (лудомания);
  9. установление лица, осуществляющего преследование заказчика".

Как видим, использование услуг частных детективов предполагается, в первую очередь, в бизнесе, для поиска пропавших людей и имущества, а также там, где присутствуют противоправные отношения. Адюльтеры же, хотя и считаются бросающими вызов морали, законов все же не нарушают. Правда, есть один нюанс.

Определенное отношение к рассматриваемой теме имеет подпункт 6: сбор сведений по гражданским делам на основе договора с участниками процесса. Например, процесс этот – бракоразводный, имел место брачный договор, и условия раздела имущества напрямую зависят от того, была ли измена и с чьей стороны.

Уточним, что супружеская верность не фигурирует как обязательное условие брака в Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье". Что понятно: хотя государство и заявляет о "защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей" (пп. 9) пункта 2 статьи 2 Кодекса), но в то же время основывается на принципе "недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи" (пп. 3).

Короче, супруги сами решают, что допустимо (в интимной жизни) в их браке, а что нет. Закон в это не вмешивается. И даже брачным договором также не предусматривается: он ограничивается имущественными отношениями супругов между собой, а также относительно детей. Но в контракте можно определить любые положения, касающиеся этих имущественных отношений (статья 41 Кодекса). В том числе и относительно супружеской неверности.

В этом случае интимная жизнь супругов уже не может составлять их безусловную личную тайну, поскольку они сами пошли на ее декларирование (между собой). И сбор сведений уместен. (Хотя решать, конечно, суду, если будет подан соответствующий иск и спор до суда дойдет.)

Если же контракта не было, то слежка, повторимся, незаконна, будь супруг хоть тысячу раз неверен. И это еще один момент, который следует иметь в виду при выборе, – просто зарегистрировать отношения или заключить брачный договор.

Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
