Установлены новые требования к внутренней политике по оплате труда и вознаграждений руководителей банков

Постановлением АРРФР от 3 апреля 2026 года установлены Требования к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банка, страховой организации, страхового брокера и т.д., сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что финансовая организация осуществляет разработку, внедрение и обеспечивает актуализацию внутренней политики по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения своих руководящих работников.

Положения внутренней политики не распространяются на заместителя главного бухгалтера банка, филиала банка – нерезидента РК.

Внутренняя политика должна:

соответствовать бизнес-плану, целям, стратегии, направлениям, масштабам деятельности, финансовым перспективам и системе корпоративного управления финансовой организации;

способствовать созданию эффективной системы корпоративного управления и системы управления рисками финансовой организации;

основываться на показателях эффективности работы руководящих работников финансовой организации, соответствующих интересам акционеров (участников) и нацеленных на достижение запланированных результатов, и эффективной деятельности финансовой организации;

А также содержать:

цели и задачи внутренней политики;

принципы начисления вознаграждения руководящим работникам финансовой организации;

структуру (состав) фиксированного и нефиксированного вознаграждения руководящих работников финансовой организации;

порядок повышения размера вознаграждения руководящих работников;

систему оценки эффективности работы руководящих работников;

систему оплаты труда руководящих работников, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений, занимающихся лицензируемым видом деятельности финансовой организации, в зависимости от достижения стратегии, бизнес-плана и других внутренних плановых документов в части доходов или выполнения определенных работ, при сохранении уровня рисков, капитала в пределах определенных финансовой организацией значений;

условия, при которых нефиксированное вознаграждение не выплачивается;

утверждаться органом управления при согласии всех независимых директоров, являющихся членами органа управления (не распространяется на деятельность страхового брокера, созданного в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью).

Внутренняя политика должна предусматривать следующие обязательные условия:

приостановление выплаты каждому руководящему работнику финансовой организации одной из следующих частей нефиксированного вознаграждения:

части нефиксированного вознаграждения, составляющей 50% от нефиксированного вознаграждения;

части нефиксированного вознаграждения, в совокупности превышающей в течение финансового года 7500-кратный размер МРП.

Приостановленная часть нефиксированного вознаграждения разделяется на равные доли, каждая из которых не превышает одну треть от суммы приостановленной части нефиксированного вознаграждения и выплачивается по истечении каждых 12 месяцев в течение периода, составляющего не менее трех лет.

Приостановленная часть нефиксированного вознаграждения не выплачивается руководителю исполнительного органа, а также руководящим работникам, осуществляющим координацию или контроль за деятельностью структурных подразделений, занимающихся лицензируемым видом деятельности финансовой организации, при наличии убытка финансовой организации по результатам финансового года, предшествующего выплате очередной приостановленной части нефиксированного вознаграждения.

При наличии убытка финансовой организации по результатам финансового года, предшествующего выплате очередной приостановленной части нефиксированного вознаграждения, выплата указанной части руководящим работникам приостанавливается до следующего года, когда у финансовой организации будет безубыточная деятельность.

Возобновление выплат по нефиксированному вознаграждению производится в последующие годы, в которых у финансовой организации отсутствуют убытки.

Указывается, что выплата приостановленной части нефиксированного вознаграждения не гарантируется финансовой организацией и не осуществляется в случае досрочного расторжения трудового договора (досрочного прекращения полномочий) руководящего работника до окончания отчетного периода.

Также говорится, что владение руководящим работником акциями финансовой организации не менее трех лет без обязательства обратного выкупа финансовой организацией данных акций, в случае выплаты руководящему работнику нефиксированного вознаграждения в виде акций финансовой организации (не распространяется на деятельность страхового брокера, созданного в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью).

Постановление вводится в действие с 20 апреля 2026 года.

При этом ранее действовавшие постановления в части внутренней политики по оплате труда и начислению денежных вознаграждений утрачивают силу.