Постановка на учет нуждающихся в жилье казахстанцев и кандасов: внесены изменения

Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства своим приказом от 19 марта 2026 года внес изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, в электронную базу "Центр обеспечения жилищем", сообщает Zakon.kz.

Электронная база "Центр обеспечения жилищем" – электронная база данных, содержащая сведения о гражданах Республики Казахстан, кандасах, поставленных на учет нуждающихся в жилище жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития.

Постановка на учет нуждающихся в жилище осуществляется централизованно посредством Цифрового объекта.

Указывается, что для постановки на учет нуждающихся в жилище в Цифровом объекте услугополучатель посредством ЭЦП авторизуется на интернет-ресурсе услугодателя и открывает свой личный кабинет, в котором подает заявку.

На учет посредством Цифрового объекта становятся совершеннолетние граждане РК, кандасы, признанные нуждающимися в жилище, отвечающие следующим требованиям:

  • они не имеют жилища на праве собственности на территории РК в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу и электронную базу "Центр обеспечения жилищем";
  • их единственное жилище признано аварийным в порядке, предусмотренном законодательством РК, учет которого осуществляется по месту нахождения данного жилища местными исполнительными органами.

При постановке на учет нуждающихся в жилище посредством Цифрового объекта услугополучатель указывает принадлежность к лицам определенным в пункте 1 статье 74 Закона. При этом отсутствие принадлежности к лицам, определенным в пункте 1 статье 74 Закона, не является основанием отказа в постановки на учет нуждающихся в жилище в Цифровом объекте.

Услугополучатель при постановке на учет нуждающихся в жилище подписывает и передает услугодателю через Цифровой объект заявление на постановку на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".

Проверка на соответствие основным требованиям, предъявляемым к услугополучателю и членам его семьи, производится услугодателем посредством соответствующих государственных цифровых систем.

Также уточняется, что в постановке на учет нуждающихся в жилище гражданам РК, кандасам отказывается в случаях, если:

  • они имеют или имели жилища на праве собственности на территории Казахстана в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в Цифровом объекте.

Решение о постановке граждан Казахстана, кандасов на учет нуждающихся в жилище в Цифровом объекте с направлением уведомления о постановке на учет либо мотивированного отказа в постановке на учет принимается услугодателем и направляется гражданину республики, кандасу посредством уведомления в личном кабинете услугополучателя и абонентского устройства сотовой связи на его абонентский номер в виде текстового сообщения, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи к учетной записи портала.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Лариса Черненко
Читайте также
Проведение таможенного досмотра и осмотра: внесены изменения
10:50, Сегодня
Проведение таможенного досмотра и осмотра: внесены изменения
Изменились правила постановки на учет нуждающихся в жилье
17:31, 06 февраля 2026
Изменились правила постановки на учет нуждающихся в жилье
Утверждены новые правила постановки на учет нуждающихся в жилье, в том числе кандасов
11:34, 25 апреля 2025
Утверждены новые правила постановки на учет нуждающихся в жилье, в том числе кандасов
