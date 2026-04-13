Проведение таможенного досмотра и осмотра: внесены изменения

Приказом министра финансов от 6 апреля 2026 года внесены изменения в Правила проведения таможенных досмотра и осмотра, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что решение о проведении таможенного досмотра (осмотра) принимается руководителем структурного подразделения либо органа государственных доходов (в случае их отсутствия замещающим лицом) на основании служебной записки уполномоченного на проведение таможенного досмотра должностного лица, за исключением случаев, когда основанием для проведения таможенного досмотра являются сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, либо по результатам проведения таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) таможенным органом отправления на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка проставлен штамп "Контроль ИДК, под подозрением", или в цифровые системы органов государственных доходов внесены сведения, указывающие на необходимость проведения таможенного досмотра.

При наличии рекомендаций автоматизированной системы управления рисками распечатывается и выдается либо посредством цифровой системы направляется уведомление о применении мер по предотвращению или минимизации рисков (таможенного контроля).

Указывается, что, если цифровые системы органов государственных доходов позволяют производить регистрацию актов таможенного досмотра (осмотра) посредством цифровых систем, ведение журнала регистрации в бумажном виде не требуется.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.