Прием сообщений от казахстанцев через приложение "102" и сервис "Закон и Порядок": утверждена инструкция

Приказом МВД утверждена Инструкция по работе с обращениями в системе "Омниканальность процесса приема сообщений граждан", поступающих посредством мобильного приложения "102", в сервисе "Закон и Порядок" и в системе "Тревожная кнопка SOS" в органах внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Инструкция детализирует порядок деятельности сотрудников ОВД при рассмотрении и отработке обращений (сообщений), поступающих через различные каналы связи, в том числе:

видео, аудиозвонки посредством мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок";

оказание текстовой консультации через чат-боты в Telegram, VKontakte и виджет, размещенный на официальном интернет-ресурсе МВД РК;

подача обращений (текстовый) чат-боты, электронная почта и мобильное приложение "102" и сервиса "Закон и Порядок".

Для автоматизации приема, обработки и учета информации, необходимой для оперативного управления силами и средствами дежурных нарядов, рассмотрения электронных обращений, жалоб и заявлений, используется Система омниканального приема обращений граждан и оперативного реагирования на происшествия.

Сотрудники органов внутренних дел при приеме и обработке сообщений и обращений, поступающих через Систему, руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

Конституция РК;

Закон "О правоохранительной службе";

Закон "О противодействии коррупции";

Закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";

Уголовный кодекс РК;

Кодекс об административных правонарушениях;

Гражданский кодекс РК;

Административный процедурно-процессуальный Кодекс РК и др..

Формирование Базы знаний, обеспечивающей структурированный набор информации, для представления чат-ботом мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок" ответов на текстовые обращения осуществляется подразделениями Центрального аппарата МВД дел по компетенции.

Ответственные за организацию работы с мобильным приложением "102" и сервисом "Закон и Порядок":

Департамент информатизации и связи (ДИС) и его территориальные подразделения МВД – за техническое обеспечение рабочими местами, организацией предоставления доступов к работе с мобильным приложением, работоспособность и совершенствование мобильного приложения;

подразделения ЦОУ МВД – за прием, регистрацию аудио-, видеосообщений и обращений о правонарушениях и преступлениях, поступающих на рабочее место "102" ЦОУ и дежурных частей, а также в случае необходимости – оперативное реагирование на них;

руководители подразделений Центрального аппарата МВД, начальники ДП городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей, на транспорте, горрайлинорганов несут персональную ответственность за прием, учет, регистрацию, рассмотрение и своевременное представление ответов на сообщения и обращения граждан, поступивших посредством мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок";

сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел, закрепленные за работой в мобильном приложении, осуществляющие прием, учет поступивших обращений, соблюдение сроков их рассмотрения, проведение соответствующих проверок и представление ответов, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими данную линию работы;

Штаб органов внутренних дел по линии учетно-регистрационной дисциплины – контроль за недопущением укрытия уголовных правонарушений при рассмотрении обращений;

подразделения по документообороту и контролю за обращениями – обеспечивают своевременное направление поступивших обращений в службу исполнения.

Приказ вводится со дня подписания.