Право

Прием сообщений от казахстанцев через приложение "102" и сервис "Закон и Порядок": утверждена инструкция

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 11:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом МВД утверждена Инструкция по работе с обращениями в системе "Омниканальность процесса приема сообщений граждан", поступающих посредством мобильного приложения "102", в сервисе "Закон и Порядок" и в системе "Тревожная кнопка SOS" в органах внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Инструкция детализирует порядок деятельности сотрудников ОВД при рассмотрении и отработке обращений (сообщений), поступающих через различные каналы связи, в том числе:

  • видео, аудиозвонки посредством мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок";
  • оказание текстовой консультации через чат-боты в Telegram, VKontakte и виджет, размещенный на официальном интернет-ресурсе МВД РК;
  • подача обращений (текстовый) чат-боты, электронная почта и мобильное приложение "102" и сервиса "Закон и Порядок".

Для автоматизации приема, обработки и учета информации, необходимой для оперативного управления силами и средствами дежурных нарядов, рассмотрения электронных обращений, жалоб и заявлений, используется Система омниканального приема обращений граждан и оперативного реагирования на происшествия.

Сотрудники органов внутренних дел при приеме и обработке сообщений и обращений, поступающих через Систему, руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

  • Конституция РК;
  • Закон "О правоохранительной службе";
  • Закон "О противодействии коррупции";
  • Закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";
  • Уголовный кодекс РК;
  • Кодекс об административных правонарушениях;
  • Гражданский кодекс РК;
  • Административный процедурно-процессуальный Кодекс РК и др..

Формирование Базы знаний, обеспечивающей структурированный набор информации, для представления чат-ботом мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок" ответов на текстовые обращения осуществляется подразделениями Центрального аппарата МВД дел по компетенции.

Ответственные за организацию работы с мобильным приложением "102" и сервисом "Закон и Порядок":

  • Департамент информатизации и связи (ДИС) и его территориальные подразделения МВД – за техническое обеспечение рабочими местами, организацией предоставления доступов к работе с мобильным приложением, работоспособность и совершенствование мобильного приложения;
  • подразделения ЦОУ МВД – за прием, регистрацию аудио-, видеосообщений и обращений о правонарушениях и преступлениях, поступающих на рабочее место "102" ЦОУ и дежурных частей, а также в случае необходимости – оперативное реагирование на них;
  • руководители подразделений Центрального аппарата МВД, начальники ДП городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей, на транспорте, горрайлинорганов несут персональную ответственность за прием, учет, регистрацию, рассмотрение и своевременное представление ответов на сообщения и обращения граждан, поступивших посредством мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок";
  • сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел, закрепленные за работой в мобильном приложении, осуществляющие прием, учет поступивших обращений, соблюдение сроков их рассмотрения, проведение соответствующих проверок и представление ответов, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими данную линию работы;
  • Штаб органов внутренних дел по линии учетно-регистрационной дисциплины – контроль за недопущением укрытия уголовных правонарушений при рассмотрении обращений;
  • подразделения по документообороту и контролю за обращениями – обеспечивают своевременное направление поступивших обращений в службу исполнения.

Приказ вводится со дня подписания.

Лариса Черненко
Читайте также
Новый цифровой сервис "Закон и Порядок" запустили в Казахстане
18:33, 23 июня 2025
Новый цифровой сервис "Закон и Порядок" запустили в Казахстане
Казахстанцы по-новому могут заявить в полицию
11:40, 27 июня 2025
Казахстанцы по-новому могут заявить в полицию
Доверенность за несколько минут: новый сервис запустили в приложении "ЦОН"
12:43, 17 декабря 2025
Доверенность за несколько минут: новый сервис запустили в приложении "ЦОН"
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец извинился за жестокий нокаут в бою с россиянином
12:30, Сегодня
Топовый боец извинился за жестокий нокаут в бою с россиянином
Появились плохие новости для казахстанских любителей футбола
12:18, Сегодня
Появились плохие новости для казахстанских любителей футбола
Стало известно, почему казахстанские тяжелоатлеты полетят в Океанию
12:05, Сегодня
Стало известно, почему казахстанские тяжелоатлеты полетят в Океанию
Какау подчеркнул важность контрольной игры Казахстан - Азербайджан
11:46, Сегодня
Какау подчеркнул важность контрольной игры Казахстан - Азербайджан
