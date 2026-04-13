Прием сообщений от казахстанцев через приложение "102" и сервис "Закон и Порядок": утверждена инструкция
Инструкция детализирует порядок деятельности сотрудников ОВД при рассмотрении и отработке обращений (сообщений), поступающих через различные каналы связи, в том числе:
- видео, аудиозвонки посредством мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок";
- оказание текстовой консультации через чат-боты в Telegram, VKontakte и виджет, размещенный на официальном интернет-ресурсе МВД РК;
- подача обращений (текстовый) чат-боты, электронная почта и мобильное приложение "102" и сервиса "Закон и Порядок".
Для автоматизации приема, обработки и учета информации, необходимой для оперативного управления силами и средствами дежурных нарядов, рассмотрения электронных обращений, жалоб и заявлений, используется Система омниканального приема обращений граждан и оперативного реагирования на происшествия.
Сотрудники органов внутренних дел при приеме и обработке сообщений и обращений, поступающих через Систему, руководствуются следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция РК;
- Закон "О правоохранительной службе";
- Закон "О противодействии коррупции";
- Закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";
- Уголовный кодекс РК;
- Кодекс об административных правонарушениях;
- Гражданский кодекс РК;
- Административный процедурно-процессуальный Кодекс РК и др..
Формирование Базы знаний, обеспечивающей структурированный набор информации, для представления чат-ботом мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок" ответов на текстовые обращения осуществляется подразделениями Центрального аппарата МВД дел по компетенции.
Ответственные за организацию работы с мобильным приложением "102" и сервисом "Закон и Порядок":
- Департамент информатизации и связи (ДИС) и его территориальные подразделения МВД – за техническое обеспечение рабочими местами, организацией предоставления доступов к работе с мобильным приложением, работоспособность и совершенствование мобильного приложения;
- подразделения ЦОУ МВД – за прием, регистрацию аудио-, видеосообщений и обращений о правонарушениях и преступлениях, поступающих на рабочее место "102" ЦОУ и дежурных частей, а также в случае необходимости – оперативное реагирование на них;
- руководители подразделений Центрального аппарата МВД, начальники ДП городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей, на транспорте, горрайлинорганов несут персональную ответственность за прием, учет, регистрацию, рассмотрение и своевременное представление ответов на сообщения и обращения граждан, поступивших посредством мобильного приложения "102" и сервиса "Закон и Порядок";
- сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел, закрепленные за работой в мобильном приложении, осуществляющие прием, учет поступивших обращений, соблюдение сроков их рассмотрения, проведение соответствующих проверок и представление ответов, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими данную линию работы;
- Штаб органов внутренних дел по линии учетно-регистрационной дисциплины – контроль за недопущением укрытия уголовных правонарушений при рассмотрении обращений;
- подразделения по документообороту и контролю за обращениями – обеспечивают своевременное направление поступивших обращений в службу исполнения.
Приказ вводится со дня подписания.