Как и почему профессию ветеринара хотят сделать одной из самых денежных

Пособие на оздоровление к отпуску в размере двух окладов, подъемные для приобретения или строительства жилья, надбавка 25% к зарплате за труд в сельской местности и прочие стимулирующие выплаты – все эти меры предусмотрены поправками в закон "О ветеринарии", чтобы привлечь кадры в отрасль.

Что общего между доктором Айболитом и римским легионером? А то, что слово "ветеринар" происходит от того же корня, что и слово "ветеран". Vetus – старый, нет, не так, лучше – старина. И закаленные в боях воины, и такие же испытанные лошади в римской армии назывались ветеранами, а последние, отслужив свое, получали право на пожизненный пансион в тихом месте и сладкое за ничегонеделание. Ухаживали же за конями-ветеранами конюхи-ветеринары.

Такое вот душевное начало было у ветеринарии. Сегодня это уже не просто милосердный "животный собес", но система, наука и практика, охватывающая:

"Изучение болезней и пищевых отравлений (поражений) животных, их профилактику, диагностику, лечение и ликвидацию... а также защиту населения от болезней, общих для животных и человека". Пп. 6) статьи 1 Закона РК "О ветеринарии"

Этой важной и крайне нужной для сельского хозяйства профессии учат на соответствующих факультетах – и дефицита студентов вроде бы не наблюдается. Но есть проблема. С тех пор как люди начали активно обзаводится животными-компаньонами, профессия ветеринара стала весьма востребованной и в городах. При этом жить в городе комфортней, чем в сельской местности: зарплаты выше и возможностей больше. Поэтому и сложился перекос: ветклиник в городах для лечения собак и кошек в избытке, а ветеринаров в селе (как и любых специалистов) не хватает.

Дело ведь, сами понимаете, не в том, что некому поставить укол фенилбутазона загрустившей корове. Ветеринарно-санитарный контроль и надзор – это пожизненный мониторинг за животными, начиная от идентификации, т.е. присвоения индивидуального номера каждому:

теленку, ягненку, козленку, верблюжонку – посредством бирки, которая крепится по центру уха;

жеребенку и другому молодняку однокопытных (ослы, мулы) – посредством тавра на туловище, при этом клеймо ставится на лопатку, а порядковый номер – на бедро (или все вместе – на бедро);

поросенку – посредством татуировки, в данном случае нанесения произвольного набора символов на ушных раковинах.

Порядок, к слову, содержится в Правилах идентификации сельскохозяйственных животных, которые, помимо вышеперечисленных, допускают также и электронный способ идентификации, в частности, чипы.

А далее следуют другие мероприятия, как рутинные, так и чрезвычайные, например, при карантине или эпизоотии. Если не соблюдать весь этот ветеринарно-санитарный надзор и контроль, то и соответствующую сельхозпродукцию затем будет продать затруднительно, особенно на экспорт.

Сельхозпроизводство – оно такое же, как и всякое другое: чем больше объемы, тем ниже себестоимость и выше прибыль. А значит, чтобы реализовать аграрный потенциал Казахстана и обеспечить рост отрасли, требуются кадры, которых, как уже говорилось, и сейчас недостаточно.

Поправки в законодательные акты РК по вопросам ветеринарии (законопроект принят в работу Мажилисом) касаются многих существующих положений в Законе РК "О ветеринарии". Это и тщательный фармакологический контроль за ветеринарными препаратами, экспертиза, технический регламент в соответствии с правилами ЕАЭС. Это и более детальные требования к упомянутой идентификации.

Предлагается даже такая норма:

"Запрещается безрецептурная реализация, применение ветеринарных препаратов, предназначенных для отпуска по рецепту". Предлагаемый пункт 4 в статью 24-4 Закона РК "О ветеринарии"

В общем, почти все так же, как и в человеческой медицине и здравоохранении... Но особое внимание обращаем сейчас на решение "кадрового вопроса". Итак, вносятся поправки в статью 34-1 Закона, а также новые статьи 34-2 и 34-3. Что конкретно предлагается? Специалистам в области ветеринарии гарантируется:

пособие на оздоровление в размере не менее двух должностных окладов один раз в календарном году при предоставлении им очередного трудового отпуска;

оплата коммунальных услуг, приобретение топлива за счет бюджетных средств, обеспечение имеющегося скота кормами и земельными участками для пастьбы и сенокошения (эти возможности и раньше были, но теперь уточняется – для работающих и проживающих в сельской местности);

подъемное пособие и социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – опять же в отношении ветеринаров, "прибывших для осуществления профессиональной деятельности и проживания в сельские населенные пункты";

повышенные не менее чем на 25% оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов в области ветеринарии, осуществляющих профессиональную деятельность в городских условиях;

компенсационные выплаты за наем жилища, приобретения путевок на санаторно-курортное лечение;

доплата за ученую степень кандидата наук в области ветеринарии – в размере 17-кратного

МРП (в 2026 году – 73 525 тенге), доктора наук в области ветеринарии – в размере 34-кратного МРП (147 050 тенге);

за особые заслуги специалиста в области ветеринарии могут присвоить почетное звание с единовременной выплатой в размере 1000-кратного МРП (4 325 000 тенге).

Меры эти могут применять в разных случаях местные акиматы или маслихаты, но за счет бюджетных средств (дополнение нового пп. 4-4) в пункт 1 статьи 35 Закона РК "О ветеринарии").

Помимо всего перечисленного, местные исполнительные органы могут устанавливать дополнительные стимулирующие меры поощрения ветеринаров – так сказать, прибавку к обязательному соцпакету.