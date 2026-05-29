Военизированная охрана грузов на железной дороге: внесены изменения

Приказом министра транспорта от 25 мая 2026 года внесены изменения в Правила обеспечения военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что охрана грузов производится субъектами, осуществляющими охранную деятельность в соответствии с законом "Об охранной деятельности".

При этом правила дополнены пунктом о том, что военизированная железнодорожная охрана в целях обеспечения непрерывной охраны оказывает услуги третьим лицам по охране грузов и объектов железнодорожного транспорта на территориях терминалов, задействованных в осуществлении транзитных железнодорожных грузовых перевозок.

Указывается, что под военизированной железнодорожной охраной понимается юридическое лицо, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу или Национальной железнодорожной компании, обеспечивающее охрану грузов и объектов железнодорожного транспорта, используемых в перевозочном процессе.

Охрана грузов в пути следования осуществляется одним и более охранником, вооруженным огнестрельным оружием в сочетании с применением технических средств охраны, включая системы видеонаблюдения, спутникового мониторинга и беспилотные летательные аппараты.

При охране вагонов с грузами наряд применяет оружие и специальные средства в соответствии со статьей 19 закона "Об охранной деятельности".

Также говорится, что для осуществления охраны грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, субъект охранной деятельности разрабатывает и обеспечивает исполнение мероприятий по повышению уровня защищенности охраняемых объектов от диверсионных и террористических угроз, выявлению и предупреждению противоправных актов на железнодорожном транспорте и согласовывает их с территориальными органами внутренних дел и национальной безопасности.

Приказ вводится в действие с 29 июля 2026 года.