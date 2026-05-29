Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство обновило методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
  • Расширен перечень претендентов на стипендию "Болашак": в него включены работники атомной отрасли.
  • Утверждены требования к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которым заключается договор по эксплуатации строительного объекта.
  • Правила разработки дизайн-кода утвердили в Казахстане.
  • Минздрав утвердил Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины. Документом регулируется оказание услуг рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии и фитотерапии.
  • Установлены критерии отбора товаров для маркировки.
  • В Казахстане запущен пилотный проект "Digital Nomad Residency" по выдаче разрешения на ПМЖ для иностранных IT-специалистов.
  • Изменились правила размещения государственного заказа в творческих кружках для детей.
  • МВД актуализировало правила оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.
  • Юридическим лицам запретили использовать в наименованиях названия и аббревиатуры государственных органов.
Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
