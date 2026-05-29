Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство обновило методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
- Расширен перечень претендентов на стипендию "Болашак": в него включены работники атомной отрасли.
- Утверждены требования к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которым заключается договор по эксплуатации строительного объекта.
- Правила разработки дизайн-кода утвердили в Казахстане.
- Минздрав утвердил Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины. Документом регулируется оказание услуг рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии и фитотерапии.
- Установлены критерии отбора товаров для маркировки.
- В Казахстане запущен пилотный проект "Digital Nomad Residency" по выдаче разрешения на ПМЖ для иностранных IT-специалистов.
- Изменились правила размещения государственного заказа в творческих кружках для детей.
- МВД актуализировало правила оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.
- Юридическим лицам запретили использовать в наименованиях названия и аббревиатуры государственных органов.
