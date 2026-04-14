#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Право

В Казахстане услуги инватакси хотят сделать более доступными

Инватакси, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:18 Фото: gov.kz
Министерство транспорта подготовило поправки в некоторые приказы в сфере автомобильных перевозок пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на повышение доступности транспортных услуг для лиц с инвалидностью, совершенствование организации перевозок, а также актуализацию отдельных требований с учетом современных условий.

В части оказания услуг инватакси предлагается систематизировать и конкретизировать основания для их предоставления. Для этого вводится отдельное приложение, в котором будет закреплен перечень медицинских показаний, дающих право на получение услуги инватакси. Это позволит обеспечить единый подход при определении получателей данных услуг.

Кроме того, расширяются полномочия местных исполнительных органов по определению продолжительности поездки на инватакси. Такой подход обеспечит более гибкое регулирование с учетом потребностей населения.

Также закрепляется возможность сопровождения индивидуальными помощниками лиц с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше.

Вместе с тем вносятся изменения в Правила перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Уточняются условия провоза детских колясок в общественном транспорте при высокой загрузке, а также актуализируются требования к оформлению маршрутных указателей на автобусах.

В рамках совершенствования конкурсных процедур предусматривается введение дополнительных критериев оценки перевозчиков. В частности, стимулируется использование экологичного транспорта, включая автобусы с электрическими и гибридными двигателями. Это направлено на обновление подвижного состава и снижение воздействия на окружающую среду.

Кроме того, актуализируется перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется досмотр, с уточнением наименований и местоположения автовокзалов в регионах.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: