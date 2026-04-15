ИИН пациента предлагают вносить в чеки ККМ на медуслуги и лекарства

Подготовлен проект приказа министра финансов, которым вносятся изменения в части требований к содержанию чека контрольно-кассовой машины, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесено дополнение в перечень требований к содержанию чека контрольно-кассовой машины в части включения обязательного поля для указания индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента в платежном документе по медицинским услугам и лекарственным средствам.

В Минфине считают, что такое нововведение обеспечит возможность контроля целевого и эффективного использования средств Фонда социального медицинского страхования за счет обязательного отражения ИИН пациента в чеках контрольно-кассовых машин, а также повысит прозрачность расчетов и поможет снизить долю теневой экономики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 апреля.