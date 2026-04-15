Право

Культивирование конопли в промышленных целях: внесены изменения

выращивание конопли, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 12:38 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 11 апреля 2026 года внесены изменения в постановления, предусматривающие культивирование конопли в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

В новый перечень входит 206 сортов конопли происхождением из США, Германии, Новой Зеландии, Японии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.

В требованиях к условиям и определению допустимого содержания тетрагидроканнабинола (ТГК) в растении конопли (каннабиса), разрешенном к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ уточняется:

  • Посевы растения конопли (каннабиса), выращиваемого в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, должны быть размещены на расстоянии не менее 300 метров, посевы растения конопли (каннабиса), выращиваемого для производства семян, должны быть размещены на расстоянии не менее двух километров от населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования и посевов иных сельскохозяйственных культур с обеспечением защитной зоны с четким определением границ посевных площадей, установлением ограждения в виде сетчатой или колючей проволоки по периметру участка.

Должна быть обеспечена круглосуточная охрана и установлен как минимум один въезд/выезд либо применены технические средства охраны и мониторинга (видеонаблюдение, беспилотные летательные аппараты, системы сигнализации, GPS-контроль), обеспечивающие предотвращение несанкционированного доступа.

Также говорится, что перед использованием семена растения конопли (каннабиса) подлежат обязательному исследованию, подтверждающему, что уровень содержания ТГК не превышает норму, установленную пунктом 2 настоящего постановления.

Исследование семян растения конопли (каннабиса), готовых к посеву, проводится не ранее чем за 30 календарных дней до начала полевых работ.

Проведение исследования растения конопли (каннабиса) на содержание ТГК является обязательным в течение вегетационного периода и осуществляется в следующие сроки:

  • в период активного роста – через 40-45 дней после посева;
  • на предуборочной стадии – через 90-120 дней перед началом уборки урожая.

Исследование семян и растения конопли (каннабиса) на содержание ТГК проводится органом судебной экспертизы на договорной основе за счет средств юридических лиц, занимающихся культивированием растения конопли (каннабиса) на основании лицензии.

По результатам исследования органом судебной экспертизы оформляется заключение специалиста о содержании ТГК в семенах или растении конопли (каннабиса).

Указывается, что в случае выявления превышения установленного уровня содержания ТГК по результатам исследования проверке подлежит вся посевная площадь.

В случае выявления превышения установленного уровня содержания ТГК на всей посевной площади орган судебной экспертизы в течение трех рабочих дней направляет соответствующую информацию в уполномоченный орган по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Постановление вводится в действие с 15 апреля 2026 года.

Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане появится новый банк: как это повлияет на рынок
13:23, Сегодня
В Казахстане утвердили требования к условиям культивирования конопли
12:47, 30 сентября 2025
В Казахстане утвердили требования к условиям культивирования конопли
Утверждены правила промышленной переработки конопли
15:56, 12 ноября 2025
Утверждены правила промышленной переработки конопли
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
13:36, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
13:24, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
13:07, Сегодня
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
12:55, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
