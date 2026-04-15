Культивирование конопли в промышленных целях: внесены изменения

Постановлением правительства от 11 апреля 2026 года внесены изменения в постановления, предусматривающие культивирование конопли в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

В новый перечень входит 206 сортов конопли происхождением из США, Германии, Новой Зеландии, Японии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.

В требованиях к условиям и определению допустимого содержания тетрагидроканнабинола (ТГК) в растении конопли (каннабиса), разрешенном к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ уточняется:

Посевы растения конопли (каннабиса), выращиваемого в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, должны быть размещены на расстоянии не менее 300 метров, посевы растения конопли (каннабиса), выращиваемого для производства семян, должны быть размещены на расстоянии не менее двух километров от населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования и посевов иных сельскохозяйственных культур с обеспечением защитной зоны с четким определением границ посевных площадей, установлением ограждения в виде сетчатой или колючей проволоки по периметру участка.

Должна быть обеспечена круглосуточная охрана и установлен как минимум один въезд/выезд либо применены технические средства охраны и мониторинга (видеонаблюдение, беспилотные летательные аппараты, системы сигнализации, GPS-контроль), обеспечивающие предотвращение несанкционированного доступа.

Также говорится, что перед использованием семена растения конопли (каннабиса) подлежат обязательному исследованию, подтверждающему, что уровень содержания ТГК не превышает норму, установленную пунктом 2 настоящего постановления.

Исследование семян растения конопли (каннабиса), готовых к посеву, проводится не ранее чем за 30 календарных дней до начала полевых работ.

Проведение исследования растения конопли (каннабиса) на содержание ТГК является обязательным в течение вегетационного периода и осуществляется в следующие сроки:

в период активного роста – через 40-45 дней после посева;

после посева; на предуборочной стадии – через 90-120 дней перед началом уборки урожая.

Исследование семян и растения конопли (каннабиса) на содержание ТГК проводится органом судебной экспертизы на договорной основе за счет средств юридических лиц, занимающихся культивированием растения конопли (каннабиса) на основании лицензии.

По результатам исследования органом судебной экспертизы оформляется заключение специалиста о содержании ТГК в семенах или растении конопли (каннабиса).

Указывается, что в случае выявления превышения установленного уровня содержания ТГК по результатам исследования проверке подлежит вся посевная площадь.

В случае выявления превышения установленного уровня содержания ТГК на всей посевной площади орган судебной экспертизы в течение трех рабочих дней направляет соответствующую информацию в уполномоченный орган по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Постановление вводится в действие с 15 апреля 2026 года.