Правила отбора независимых директоров АО и ТОО: внесены изменения
Исключение составляют Фонд национального благосостояния и ЕНПФ.
В частности, правила дополнены новым пунктом. Так, говорится, что отбор независимых директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана".
Также правила дополнены новой главой "Отбор независимых директоров, являющихся нерезидентами, в состав совета директоров национального управляющего холдинга".
Единственный акционер (его представитель) или национальный управляющий холдинг по поручению Единственного акционера проводит поиск и отбор кандидатов в независимые директора, являющихся нерезидентами, соответствующих квалификационным требованиям, установленным Единственным акционером.
Поиск кандидатов осуществляется путем размещения информации о проведении открытого конкурса по отбору независимых директоров на официальной платформе акционера либо национального управляющего холдинга.
Лица, желающие принять участие в отборе кандидатов на занятие должности независимого директора, представляют следующие документы:
- заявление-согласие;
- копию документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или паспорт) кандидата;
- сведения о кандидате;
- резюме кандидата.
Указывается, что документы предоставляются на английском языке (с приложением нотариально заверенных переводов на казахский и русский языки или перевод данных документов будет осуществлен работниками национального управляющего холдинга).
Структурное подразделение Единственного акционера или Служба корпоративного секретаря национального управляющего холдинга осуществляют проверку документов, представленных кандидатами, на полноту и правильность оформления.
Решение по кандидатам на должность независимого директора принимает конкурсная комиссия Единственного акционера по итогам собеседования и рассмотрения документов в порядке и в сроках, определяемых Единственным акционером.
По итогам собеседования и рассмотрения результатов оценки кандидатов Единственный акционер подписывает протокол, публикуемый на веб-портале реестра государственного имущества.
Информация об избрании членов Совета директоров публикуется на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.
При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности совета директоров.
Отмечается, что ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, прекращением полномочий, избранием или переизбранием.
Типовые правила определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и Единого накопительного пенсионного фонда, дополнены пунктом следующего содержания:
- Сумма годового вознаграждения членов совета директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана".
В Минимальных требованиях к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) АО (ТОО) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, добавлено, что:
минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляются в соответствии с Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана".
Приказ вводится в действие с 25 апреля 2026 года.