Правила отбора независимых директоров АО и ТОО: внесены изменения

Приказом зампремьер-министра – министра национальной экономики от 9 апреля 2026 года внесены изменения в Правила и критерии отбора независимых директоров в состав совета директоров (наблюдательный совет) АО (ТОО) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, сообщает Zakon.kz.

Исключение составляют Фонд национального благосостояния и ЕНПФ.

В частности, правила дополнены новым пунктом. Так, говорится, что отбор независимых директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана".

Также правила дополнены новой главой "Отбор независимых директоров, являющихся нерезидентами, в состав совета директоров национального управляющего холдинга".

Единственный акционер (его представитель) или национальный управляющий холдинг по поручению Единственного акционера проводит поиск и отбор кандидатов в независимые директора, являющихся нерезидентами, соответствующих квалификационным требованиям, установленным Единственным акционером.

Поиск кандидатов осуществляется путем размещения информации о проведении открытого конкурса по отбору независимых директоров на официальной платформе акционера либо национального управляющего холдинга.

Лица, желающие принять участие в отборе кандидатов на занятие должности независимого директора, представляют следующие документы:

заявление-согласие;

копию документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или паспорт) кандидата;

сведения о кандидате;

резюме кандидата.

Указывается, что документы предоставляются на английском языке (с приложением нотариально заверенных переводов на казахский и русский языки или перевод данных документов будет осуществлен работниками национального управляющего холдинга).

Структурное подразделение Единственного акционера или Служба корпоративного секретаря национального управляющего холдинга осуществляют проверку документов, представленных кандидатами, на полноту и правильность оформления.

Решение по кандидатам на должность независимого директора принимает конкурсная комиссия Единственного акционера по итогам собеседования и рассмотрения документов в порядке и в сроках, определяемых Единственным акционером.

По итогам собеседования и рассмотрения результатов оценки кандидатов Единственный акционер подписывает протокол, публикуемый на веб-портале реестра государственного имущества.

Информация об избрании членов Совета директоров публикуется на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности совета директоров.

Отмечается, что ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, прекращением полномочий, избранием или переизбранием.

Типовые правила определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и Единого накопительного пенсионного фонда, дополнены пунктом следующего содержания:

Сумма годового вознаграждения членов совета директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана".

В Минимальных требованиях к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) АО (ТОО) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, добавлено, что:

минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляются в соответствии с Конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана".

Приказ вводится в действие с 25 апреля 2026 года.