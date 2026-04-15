Право

Использование мобильного телефона в воинской части: внесены изменения

Фото: pexels
Министр обороны приказом от 30 марта 2026 года внес изменения в Правила вноса, выноса и использования технических средств служебного пользования (абонентских устройств сотовой связи и мобильных устройств) в Министерстве обороны РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что военнослужащим и гражданскому персоналу ВС РК, командированным в воинские части и размещенные в служебном жилье на территории воинской части, военнообязанным, призванным на воинские сборы, допускается внос, вынос технических средств личного пользования до места размещения в выключенном состоянии.

При этом их использование допускается в личное время, определенное внутренним распорядком дня в пределах мест размещения и расположения подразделений воинской части, куда прикомандирован или призван на воинские сборы.

Военнослужащим срочной службы, курсантам, кадетам военных учебных заведений, военных колледжей и воспитанникам республиканских школ "Жас улан" допускается внос, вынос технических средств личного пользования до места размещения также в выключенном состоянии.

При этом их использование допускается в пределах расположения подразделения воинской части, а также при нахождении в военном госпитале, лечебном и диагностическом отделении военно-медицинских частей и учреждений.

Порядок их использования определяется командиром (начальником) воинской части (учреждения).

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
