Право

В Казахстане сформируют перечни доверенных систем ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 11:35 Фото: pixabay
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития утверждены Правила формирования отраслевыми государственными органами перечней доверенных систем искусственного интеллекта высокой степени риска и их публикации на интернет-ресурсах госорганов.

Перечни доверенных систем искусственного интеллекта высокой степени риска формируются отраслевыми государственными органами в целях обеспечения доверия и распространения лучших практик применения систем искусственного интеллекта в соответствующей отрасли (сфере) и на постоянной основе публикуются на интернет-ресурсах государственных органов.

Формирование перечней доверенных систем искусственного интеллекта высокой степени риска и их публикации на интернет-ресурсах государственных органов осуществляется отраслевыми государственными органами на основании заявлений собственников или владельцев систем искусственного интеллекта высокой степени риска.

Для включения системы искусственного интеллекта высокой степени риска в Перечень ее собственник или владелец представляет в отраслевой государственный орган следующие документы:

  • заявление;
  • свидетельство о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, или авторский договор;
  • аудиторское заключение.

Отраслевой государственный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления заявления и полного пакета документов, рассматривает представленные материалы на предмет:

  • полноты заполнения заявления, включая указание наименования системы искусственного интеллекта, ее назначения и области применения, а также описание функционала, целей и условий использования системы;
  • наличия у заявителя свидетельства о внесении сведении в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом или авторского договора;
  • наличия положительного аудиторского заключения системы искусственного интеллекта высокой степени риска, а также соответствие сведений, указанных в аудиторском заключении, сведениям, представленным в заявлении.

При соответствии пакета документов отраслевой государственный орган включает систему искусственного интеллекта в Перечень и в течение пяти рабочих дней размещает соответствующие сведения на своем официальном интернет-ресурсе.

Размещение сведений на официальном интернет-ресурсе отраслевого государственного органа осуществляется путем опубликования Перечня в открытом доступе на интернет-странице официального интернет-ресурса отраслевого государственного органа, предназначенной для размещения нормативных и справочных материалов, с обеспечением возможности просмотра (ознакомления) и скачивания Перечня.

При актуализации Перечня на официальном интернет-ресурсе отраслевого государственного органа размещается обновленная редакция документа.

При выявлении несоответствия пакета документов отраслевой государственный орган направляет заявителю уведомление о несоответствии предоставленных документов.

В случае устранения выявленных несоответствий заявитель вправе повторно предоставить пакет документов, при этом рассмотрение повторно представленных документов осуществляется отраслевым государственным органом в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня повторного поступления заявления и полного пакета документов.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.

