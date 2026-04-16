Как изменятся правила перевода в другой вуз или факультет, с платного отделения на бесплатное

В редакцию обратился студент: "Хочу перевестись в другой вуз и на другую специальность, но слышал, что правила поменялись. Как именно?". Сразу скажем, что пока правила перевода в РК не изменили. Но вскоре могут – в Мажилис внесены поправки в НПА по вопросам образования, пишет Zakon.kz.

Человек с детства мечтал быть летчиком-испытателем или художником-модельером, и даже поступил в соответствующий вуз, но затем разочаровался, и решил стать, скажем, бухгалтером. Бывает.

И главное, это возможно: специально для аналогичных случаев в Законе РК "Об образовании" предусмотрена норма – пп. 6) пункта 3 статьи 47:

"Обучающиеся и воспитанники имеют право на... перевод из одного учебного заведения в другое, с одной специальности или образовательной программы высшего образования на другую, с платной основы на обучение по государственному образовательному заказу или с одной формы обучения на другую".

Детали же сгруппированы в приказе министра образования и науки РК от 20 января 2015 года № 19 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего образования".

Желающие могут ознакомиться, пройдя по ссылке, так что не будем сейчас останавливаться на правилах подробно. Но что важно? Перевестись можно и на специальность более востребованную, конкурс на которую при поступлении значительно выше среднего.

Чем некоторые и пользуются: отправляют документы в вуз, где более проходимый пороговый балл, поступают, а затем переводятся в желанную альма-матер. При этом, разумеется, сдают академическую разницу, порой немалую... Но, как говорится, была бы цель.

Проблема в том, что схема стала системной. О чем речь? В Казахстане для поступления в вузы на педагогические специальности установлен пороговый балл – 75 (а также и на некоторые другие, в частности, на медицинские). Реальный проходной балл может быть, конечно, значительно выше, но меньше данного минимума результаты даже не рассматривают.

Тогда как для остальных вузов порог – 50. Так вот, как говорят авторы поправок в обосновании:

"На практике студенты других специальностей с наиболее низкими баллами в период обучения осуществляют переводы на педагогические специальности... как из наших вузов, так и из зарубежных".

По итогу – учатся на педагогов, хотя по уровню показанных на экзамене знаний до планки не дотягивают. Какие из них могут получиться учителя?!

Вот проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования" и планируется поправка, запрещающая переводы на педагогические специальности с других неродственных специальностей.

Отныне предлагается такой порядок: те, кто учатся на учителей, переводятся и восстанавливаются исключительно в рамках педагогических специальностей (пп. 6-1) статьи 47), а для всех остальных студентов при переводах, соответственно, исключен перевод педагогические специальности (новая редакция пп. 6) статьи 47 Закона РК "Об разовании").

При этом возможность перевода из зарубежных вузов на педагогические специальности казахстанских институтов и университетов планируется оставить – "при соблюдении условия участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета" (пп. 6-2) статьи 47 Закона). То есть, как мы понимаем, для перевода надо будет сдавать ЕНТ и набрать требуемые 75 баллов.

Ранее Zakon.kz публиковал статью, посвященную данному законопроекту. Поправок, напомним, немало, а одними из самых резонансных являются меры, предусматривающие полный (не только на уроках, но и на переменах) и эффективный запрет на использование учениками мобильных телефонов в учебных заведениях.

Уточним еще раз, что предлагаемые нормы пока не имеют силу закона: законопроект сейчас рассматривается в соответствующем комитете Мажилиса.