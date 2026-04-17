Экспертная комиссия будет проверять фильмы на предмет насилия, жестокости и пропаганды
Комиссия является консультативно-совещательным органом из числа представителей государственных органов, экспертов и специалистов, создаваемая при организации, определяемой уполномоченным органом, осуществляющий предпрокатную экспертизу версии фильма, предназначенной для кинопроката.
Основными задачами Комиссии являются:
- проведение предпрокатной экспертизы фильмов;
- выявление наличия либо отсутствия пропаганды действий, запрещенных законодательством РК;
- подготовка мотивированных экспертных заключений;
- выработка рекомендаций по возрастной классификации и иным ограничениям.
Комиссия рассматривает фильмы на предмет наличия либо отсутствия содержания в фильме пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, а также порнографии.
Комиссия не оценивает:
- художественный уровень и эстетическую ценность фильма;
- коммерческую эффективность;
- политические либо идеологические предпочтения.
В состав Комиссии включаются специалисты в области:
- кинематографии;
- здравоохранения (психолог);
- образования и науки (историк, филолог);
- юриспруденции и иных областях.
Член Комиссии не вправе участвовать в рассмотрении фильма при наличии конфликта интересов:
- входит в состав авторов фильма, съемочной группы, правообладателя, дистрибьютора;
- является близким родственником (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругом (супругой) или свойственником (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги)) кого-либо из лиц, входящих в состав авторов фильма и руководящий состав субъекта кинематографической деятельности;
- является аффилированным лицом авторов фильма, съемочной группы, правообладателя, дистрибьютора.
При наличии конфликта интересов член Комиссии обязан заявить самоотвод. Вопрос об отводе (самоотводе) члена Комиссии отражается в протоколе заседания.
Основными функциями Комиссии являются:
- проведение предпрокатной экспертизы фильмов;
- оценка фильмов на предмет наличия:
- пропаганды насилия, жестокости, порнографии, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии;
- агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства;
- пропаганды и агитации разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни;
- иной информации, запрещенной законодательством РК;
- определение возрастной категории фильма;
- подготовка экспертного заключения протокола, содержащего экспертное заключение;
- предоставление рекомендаций уполномоченному органу.
По итогам заседания экспертное заключение, оформляется протоколом заседания.
Протокол заседания содержит:
- наименование фильма;
- страну производства;
- сведения о правообладателе;
- краткое описание фильма;
- результаты экспертизы;
- возрастную категорию;
- рекомендации Комиссии.
Члены Комиссии обязаны:
- не разглашать содержание фильмов;
- не распространять информацию о результатах экспертизы до принятия официального решения;
- не копировать материалы.
Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.