Экспертная комиссия будет проверять фильмы на предмет насилия, жестокости и пропаганды

Приказом заместителя премьер-министра - министра культуры и информации от 13 апреля 2026 года утверждены Правила организации работы Экспертной комиссии по проведению предпрокатной экспертизы фильмов, сообщает Zakon.kz.

Комиссия является консультативно-совещательным органом из числа представителей государственных органов, экспертов и специалистов, создаваемая при организации, определяемой уполномоченным органом, осуществляющий предпрокатную экспертизу версии фильма, предназначенной для кинопроката.

Основными задачами Комиссии являются:

проведение предпрокатной экспертизы фильмов;

выявление наличия либо отсутствия пропаганды действий, запрещенных законодательством РК;

подготовка мотивированных экспертных заключений;

выработка рекомендаций по возрастной классификации и иным ограничениям.

Комиссия рассматривает фильмы на предмет наличия либо отсутствия содержания в фильме пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, а также порнографии.

Комиссия не оценивает:

художественный уровень и эстетическую ценность фильма;

коммерческую эффективность;

политические либо идеологические предпочтения.

В состав Комиссии включаются специалисты в области:

кинематографии;

здравоохранения (психолог);

образования и науки (историк, филолог);

юриспруденции и иных областях.

Член Комиссии не вправе участвовать в рассмотрении фильма при наличии конфликта интересов:

входит в состав авторов фильма, съемочной группы, правообладателя, дистрибьютора;

является близким родственником (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругом (супругой) или свойственником (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги)) кого-либо из лиц, входящих в состав авторов фильма и руководящий состав субъекта кинематографической деятельности;

является аффилированным лицом авторов фильма, съемочной группы, правообладателя, дистрибьютора.

При наличии конфликта интересов член Комиссии обязан заявить самоотвод. Вопрос об отводе (самоотводе) члена Комиссии отражается в протоколе заседания.

Основными функциями Комиссии являются:

проведение предпрокатной экспертизы фильмов;

оценка фильмов на предмет наличия:

- пропаганды насилия, жестокости, порнографии, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии;

- агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства;

- пропаганды и агитации разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни;

- иной информации, запрещенной законодательством РК;

определение возрастной категории фильма;

подготовка экспертного заключения протокола, содержащего экспертное заключение;

предоставление рекомендаций уполномоченному органу.

По итогам заседания экспертное заключение, оформляется протоколом заседания.

Протокол заседания содержит:

наименование фильма;

страну производства;

сведения о правообладателе;

краткое описание фильма;

результаты экспертизы;

возрастную категорию;

рекомендации Комиссии.

Члены Комиссии обязаны:

не разглашать содержание фильмов;

не распространять информацию о результатах экспертизы до принятия официального решения;

не копировать материалы.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.