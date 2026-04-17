Экспертная комиссия будет проверять фильмы на предмет насилия, жестокости и пропаганды

Фото: pexels
Приказом заместителя премьер-министра - министра культуры и информации от 13 апреля 2026 года утверждены Правила организации работы Экспертной комиссии по проведению предпрокатной экспертизы фильмов, сообщает Zakon.kz.

Комиссия является консультативно-совещательным органом из числа представителей государственных органов, экспертов и специалистов, создаваемая при организации, определяемой уполномоченным органом, осуществляющий предпрокатную экспертизу версии фильма, предназначенной для кинопроката.

Основными задачами Комиссии являются:

  • проведение предпрокатной экспертизы фильмов;
  • выявление наличия либо отсутствия пропаганды действий, запрещенных законодательством РК;
  • подготовка мотивированных экспертных заключений;
  • выработка рекомендаций по возрастной классификации и иным ограничениям.

Комиссия рассматривает фильмы на предмет наличия либо отсутствия содержания в фильме пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, а также порнографии.

Комиссия не оценивает:

  • художественный уровень и эстетическую ценность фильма;
  • коммерческую эффективность;
  • политические либо идеологические предпочтения.

В состав Комиссии включаются специалисты в области:

  • кинематографии;
  • здравоохранения (психолог);
  • образования и науки (историк, филолог);
  • юриспруденции и иных областях.

Член Комиссии не вправе участвовать в рассмотрении фильма при наличии конфликта интересов:

  • входит в состав авторов фильма, съемочной группы, правообладателя, дистрибьютора;
  • является близким родственником (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругом (супругой) или свойственником (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги)) кого-либо из лиц, входящих в состав авторов фильма и руководящий состав субъекта кинематографической деятельности;
  • является аффилированным лицом авторов фильма, съемочной группы, правообладателя, дистрибьютора.

При наличии конфликта интересов член Комиссии обязан заявить самоотвод. Вопрос об отводе (самоотводе) члена Комиссии отражается в протоколе заседания.

Основными функциями Комиссии являются:

  • проведение предпрокатной экспертизы фильмов;
  • оценка фильмов на предмет наличия:

- пропаганды насилия, жестокости, порнографии, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии;

- агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства;

- пропаганды и агитации разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни;

- иной информации, запрещенной законодательством РК;

  • определение возрастной категории фильма;
  • подготовка экспертного заключения протокола, содержащего экспертное заключение;
  • предоставление рекомендаций уполномоченному органу.

По итогам заседания экспертное заключение, оформляется протоколом заседания.

Протокол заседания содержит:

  • наименование фильма;
  • страну производства;
  • сведения о правообладателе;
  • краткое описание фильма;
  • результаты экспертизы;
  • возрастную категорию;
  • рекомендации Комиссии.

Члены Комиссии обязаны:

  • не разглашать содержание фильмов;
  • не распространять информацию о результатах экспертизы до принятия официального решения;
  • не копировать материалы.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.

Читайте также
Религиоведческую экспертизу материалов можно будет заказать электронно
12:12, 15 февраля 2024
Религиоведческую экспертизу материалов можно будет заказать электронно
Обновлены правила создания фондово-закупочной комиссии в госмузеях
11:24, 22 апреля 2025
Обновлены правила создания фондово-закупочной комиссии в госмузеях
Работа ономастических комиссий в регионах Казахстана: внесены изменения
11:23, 05 февраля 2026
Работа ономастических комиссий в регионах Казахстана: внесены изменения
Последние
Популярные
Читайте также
Две казахстанские дзюдоистки потерпели поражения одновременно на чемпионате Азии
10:00, Сегодня
Две казахстанские дзюдоистки потерпели поражения одновременно на чемпионате Азии
Битва за полуфинал: казахстанское дерби состоится на чемпионате Азии по дзюдо
09:55, Сегодня
Битва за полуфинал: казахстанское дерби состоится на чемпионате Азии по дзюдо
Топовый казахстанский дзюдоист потерпел болезненное фиаско на чемпионате Азии
09:37, Сегодня
Топовый казахстанский дзюдоист потерпел болезненное фиаско на чемпионате Азии
Обидным поражением завершилась схватка Казахстан - Южная Корея на чемпионате Азии по дзюдо
09:35, Сегодня
Обидным поражением завершилась схватка Казахстан - Южная Корея на чемпионате Азии по дзюдо
