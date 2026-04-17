Обновлены правила взаимодействия госорганов по выявлению запрещенной информации на онлайн-платформах

Фото: freepik
Приказом и.о. министра культуры и информации от 7 апреля 2026 года внесены изменения в Правила взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Взаимодействие государственных органов по вопросам соблюдения требований законодательства в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или онлайн-платформах осуществляется в пределах их компетенции с использованием информационных систем или системы электронного документооборота.

Информационные системы предназначены для систематизации проводимой государственными органами работы по выявлению, учету и приостановлению доступа к запрещенной или иным образом ограниченной к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК информации в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или онлайн-платформах.

Предусмотрено, что государственные органы формируют и направляют в уполномоченный орган список сотрудников, в том числе подведомственных организаций, которые в пределах своей компетенции выявляют и ведут учет материалов, распространяемых в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или онлайн-платформах и вносят интернет-ресурсы и ссылки, содержащие информацию, нарушающую требования законодательства республики, в информационную систему.

Уполномоченным органом один раз в полугодие формируется список учетных записей, не имеющих признаки активности и не используемых пользователями информационной системы.

Указывается, что государственные органы в пределах своей компетенции проводят мониторинг материалов в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или онлайн-платформах, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами республики.

При выявлении в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или онлайн-платформах материалов, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами Республики Казахстан, направляют в уполномоченный орган уведомление через информационную систему.

Государственные органы вносят в информационную систему выявленные факты распространения в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или онлайн-платформах запрещенной или иным образом ограниченной к распространению, либо направляют в уполномоченный орган уведомление за подписью первого руководителя или его заместителя посредством системы электронного документооборота.

После чего уполномоченный орган по подтвержденным фактам распространения с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, запрещенной или иным образом ограниченной к распространению принимает меры по ограничению доступа к ней на территории Казахстана.

По неподтвержденным фактам распространения в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или онлайн-платформах, запрещенная или иным образом ограниченная к распространению поступившая от государственного органа посредством информационной системы информация отклоняется с указанием обоснования об отсутствии нарушения законодательства РК.

С 12 июля 2026 года правила будут действовать в новой редакции.

Приказ вводится в действие с 27 апреля 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлены правила предоставления госгрантов НПО
14:47, 14 апреля 2025
Обновлены правила предоставления госгрантов НПО
Обновлены правила аттестации лиц, претендующих на работу ЧСИ
12:03, 04 марта 2026
Обновлены правила аттестации лиц, претендующих на работу ЧСИ
Обновлены правила ведения Единой автоматизированной системы мониторинга фильмов
14:27, 19 марта 2026
Обновлены правила ведения Единой автоматизированной системы мониторинга фильмов
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликован состав сборной Казахстана на второй этап подготовки к чемпионату мира
11:27, Сегодня
Опубликован состав сборной Казахстана на второй этап подготовки к чемпионату мира
Ушёл из жизни главный тренер баскетбольного клуба "Астана"
11:02, Сегодня
Ушёл из жизни главный тренер баскетбольного клуба "Астана"
Узбекистан "отобрал" бронзовую медаль чемпионата Азии у Казахстана по дзюдо
11:02, Сегодня
Узбекистан "отобрал" бронзовую медаль чемпионата Азии у Казахстана по дзюдо
Сенсационным исходом завершилась битва казахстанских дзюдоистов за полуфинал ЧА
10:55, Сегодня
Сенсационным исходом завершилась битва казахстанских дзюдоистов за полуфинал ЧА
