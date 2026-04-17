Оплата студенческих общежитий за счет госзаказа: внесены изменения
В частности, в новой редакции изложена часть пунктов правил.
Так, говорится, что мониторинг фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:
- цифровой системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
- государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах организаций технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства;
- цифровой системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. В случае отсутствия таких сведений в цифровой системе "StudDom", оператором осуществляется обзвон проживающих в общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования в целях подтверждения их проживания в общежитии;
- системы контроля и управления доступом устройства, ограничивающего свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, предусматривающей использование карточной идентификации или биометрической идентификации.
Выплаты по государственному заказу осуществляются после введения в эксплуатацию общежития и регистрации обременения права на изменение целевого назначения общежития на срок не менее двадцати лет за полный месяц, без дробления.
Для осуществления выплаты поставщик ежемесячно предоставляет оператору реестр, содержащий сведения о фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования местах в общежитии по состоянию на последний день месяца, за исключением реестра за декабрь, предоставляемого по состоянию на 15 декабря.
Оператор осуществляет сверку сведений, указанных в реестре на предмет соответствия их цифровым системам.
Оператор для осуществления мониторинга фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии по состоянию на последний день месяца и на 15 декабря на основании сведений, полученных из цифровой системы "StudDom" за соответствующий период, в течение пяти рабочих дней уведомляет студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования о проживании их в соответствующем общежитии с указанием контактов обратной связи, посредством веб-портала "цифрового правительства".
При отсутствии возражения от студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в течение трех рабочих дней после отправки уведомления оператором, считается подтверждением проживания его в соответствующем общежитии по умолчанию.
При подтверждении факта непроживания студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования в общежитии после осуществления выплаты по государственному заказу оператор оформляет заключение, на основании которого направляет поставщику требование о возврате в бюджет средств за весь период непроживания, полученных за таких студентов.
Также говорится, что фактически занятые места в общежитии студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования подтверждаются цифровой системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в соответствующем общежитии в месяц (за исключением декабря месяца) не менее 72-х часов.
Фактически занятые места в общежитии студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования подтверждаются цифровой системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в соответствующем общежитии в декабре месяце не менее 36 часов.
Для студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования, впервые зарегистрированных в соответствующем общежитии до срока, фактически занятые места в общежитии студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования подтверждаются цифровой системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в месяц не менее 12 часов.
Требования частей первой, второй и третьей не распространяются на студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования, участвующих в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях, олимпиадах, а также проходящих профессиональную практику в других населенных пунктах, находящихся на лечении по состоянию здоровья вне общежития.
Указанные студенты предоставляют поставщику документы организации технического и профессионального, послесреднего образования об участии в мероприятиях, о прохождении профессиональной практики, а также справку о временной нетрудоспособности организации здравоохранения.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.