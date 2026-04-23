Новые водохранилища построят в Казахстане
Правительство постановлением от 17 апреля 2026 года внесло дополнения в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.
В частности, расширен перечень гидротехнических сооружений, планируемых к строительству или находящихся в процессе строительства.
В перечень включили ряд новых водохранилищ в области Абай:
- на реке Карабута в районе Маканшы;
- на реке Малая-Буконь в районе Кокпекты;
- на реке Кельды-Мурат в районе Маканшы;
- на реке Коктерек в районе Маканшы;
- на реке Базар в Аксуатском районе.
Постановление введено в действие с 17 апреля 2026 года.
