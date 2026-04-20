Как убедить акимат оперативно отремонтировать дорогу или спилить сухое дерево – советы

У горожан появится право самостоятельно решать некоторые вопросы местного значения или требовать решения от акиматов, пишет Zakon.kz. Для этого активные граждане смогут выбираться в территориальные советы местного самоуправления. Эти советы, кстати, будут тесно взаимодействовать с ОСИ.

В поправках в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК", которые в предстоящую среду, 22 апреля 2026 года, должны будут обсуждаться на пленарном заседании Мажилиса, приведен как перечень таких вопросов, так и порядок формирования советов. Законопроект задуман как значительная реформа местного самоуправления в Казахстане.

Ключевое слово в предлагаемых нормах – самостоятельность и ответственность. Дело в том, что нечто под названием "территориальные советы местного самоуправления" предусматривалось законодательством и раньше. Однако за этим названием было совсем иное содержание по сравнению с тем, что предлагается.

Нормы о территориальных советах внесли в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" еще в 2015 году, в частности, им посвящена статья 39-7 Закона. Советы можно создавать в столице, а также городах республиканского и областного значения – "в границах одного или нескольких избирательных округов по выборам депутатов городского маслихата".

Но дело в том, что нынешний их статус не предусматривает никакой самостоятельности и ответственности: это всего лишь консультативно-совещательный орган при акимате по вопросам взаимодействия акима города с населением (пп. 9-2 статьи 1 Закона).

И вот это планируется изменить.

Статья 39-7 в предлагаемой поправками редакции – кардинально иной текст. Пункт 1:

"Территориальное самоуправление представляет собой форму самоорганизации граждан по месту жительства на части территории города республиканского или областного значения, столицы с целью самостоятельного решения вопросов местного значения, в том числе через взаимодействие с маслихатами, под собственную ответственность".

Как видим, никакого упоминания о "консультативно-совещательной" роли. Совершенно иной функционал, и вообще советы выводятся из-под крыла акиматов. На сходе граждане смогут выбирать членов территориального совета местного самоуправления, которые затем и будут представлять их интересы.

Конечно, сход происходит не стихийно: правила утверждает уполномоченный орган – Министерство национальной экономики РК. А положение о территориальном совете, включая порядок его формирования и численный состав, утверждает маслихат города с учетом численности населения соответствующей территории.

Но далее избранные советы будут вправе сами решать "вопросы местного значения". Причем в некоторых случаях не только во взаимодействии с акиматами и маслихатами, но и вообще самостоятельно – если те не требуют участия органов государственного управления (пп. 3) пункта 13 статьи 39-7 в предлагаемой редакции).

Тут пора рассказать, о каком конкретно круге вопросов идет речь. Перечень приведен в статье 39-8, которым предлагается дополнить закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК". Процитируем его полностью:

К вопросам местного значения относятся:

разработка и направление предложений местному исполнительному органу по организации водоснабжения населенных пунктов и регулирования вопросов водопользования на территории местного сообщества; содействие в обеспечении функционирования дорог местного значения, включая строительство, эксплуатацию и их содержание; создание условий для организации культурно-досуговой деятельности для жителей местного сообщества; содействие развитию исторических, национальных и культурных традиций и обычаев; административная и материально-техническая организация деятельности учреждений образования, здравоохранения и культуры совместно с местным исполнительным органом; содействие в обеспечении условий для развития физической культуры и спорта на территории местного сообщества; участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки волонтерской деятельности; участие в охране, защите, пользовании лесным фондом, воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также участие в выполнении мероприятий по карантину растений; участие в решении вопросов местного значения в области развития агропромышленного комплекса и сельских территорий; участие совместно с местными исполнительными органами в управлении и использовании пастбищ; содействие в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды; внесение предложений в местные исполнительные органы по изменению категорий, границ и наименований населенных пунктов, расположенных на территории местного сообщества и решении иных вопросов административно-территориального устройства; внесение предложений в местные исполнительные органы по уточнению транскрипций их наименований; осуществление мероприятий по предупреждению и участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе социального характера на территории местного сообщества; содействие в регулировании земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения, а также решении вопросов, связанных с землепользованием на территории местного сообщества; управление коммунальной собственностью, включая ее использование в коммерческих целях, совместно с аппаратом акима; организация строительства, реконструкции и ремонта объектов, относящихся к коммунальной собственности, включая коммунальный жилищный фонд, совместно с аппаратом акима; участие в приемке результатов работ, выполненных по договору строительного подряда, согласование готовой проектно-сметной документации; организация коопераций на территории местного сообщества; содействие в организации погребения безродных; содействие в создании необходимых условий для обучения, профессиональной подготовки, подбора подходящей работы и трудоустройства лиц с инвалидностью с учетом их состояния здоровья, потребностей и возможностей; содействие представительным и исполнительным органам в профилактике правонарушений, терроризму, экстремизму; содействие в проведении профилактики бытового насилия; другие вопросы, установленные законами РК".

Многие из этих вопросов, как видим, требуют вмешательства местных исполнительных органов власти – хотя бы потому, что нуждаются в финансировании. Но в той части, где этого не требуется, повторим, граждане – через территориальные советы – вправе их решать самостоятельно.

Возьмем, к примеру, дороги. В пп. 2) сказано: советы могут оказывать содействие в обеспечении функционирования дорог местного значения, включая строительство, эксплуатацию и их содержание. В Законе РК "Об автомобильных дорогах" (статье 3) не используется такое понятие – дороги местного значения. Но, исходя из контекста, логично предположить, что речь идет о перечнях дорог, которые утверждаются местными исполнительными органами городов, т.е. о дорогах не республиканского и не областного значения.

А значит, территориальный совет некоего района города вправе предложить, например, отремонтировать или построить новую городскую магистраль в его пределах. Отправить решение, оформленное протоколом, в соответствующий акимат, а тот в свою очередь обязан рассмотреть в течение 15 календарных дней (пункт 14 статьи 39-7 Закона в предлагаемой редакции).

Или возьмем другую предлагаемую новеллу: о взаимодействии территориальных советов с объединениями собственников имущества (ОСИ) – для улучшения содержания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов и придомовых территорий (пп. 4) пункта 13 статьи 39-7 Закона).

И здесь предлагается тот же механизм: ОСИ (или несколько ОСИ) выходят с определенным предложением в территориальный совет местного самоуправления – например, с идеей строительства бассейна на пустыре поблизости. Или сооружения фонтана. Или разбития сквера. (Все вышеперечисленное входит в круг вопросов местного значения – как создание условий для организации культурного досуга и развития физической культуры и спорта для жителей местного сообщества (пп. 3) и 6) статьи 39-8 Закона в предлагаемой редакции).

Следует иметь в виду, что активные граждане, избравшиеся в территориальный совет, вполне могут при этом являться, скажем, председателями ОСИ. Так что инициатива жителей имеет все шансы дойти до местного акимата. Которому придется или оперативно подхватить инициативу снизу, или мотивированно отказать.