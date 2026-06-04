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Право

В Казахстане усиливают борьбу с экстремизмом – Сенат одобрил законопроект

Военный парад, подразделения специального назначения, подразделение специального назначения Беркут, спецназ, бойцы спецназа, спецназовцы, спецназовец, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:31 Фото: akorda.kz
Депутаты Сената 4 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Также одобрен и сопутствующий законопроект.

"Указанные законы направлены на дальнейшее укрепление системы национальной безопасности, совершенствование административного законодательства и повышение эффективности деятельности специальных государственных органов. На современном этапе характер угроз в сфере безопасности существенно меняется. Терроризм и экстремизм, киберугрозы, транснациональная преступность и другие новые вызовы требуют от государства своевременных и точных правовых решений. В этой связи законы направлены на совершенствование действующих правовых механизмов, устранение пробелов в правоприменительной практике и обеспечение согласованности деятельности государственных органов", – сказал депутат Сената Амангельды Нугманов.

Особое внимание в законах уделено усилению правовых норм в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

В частности, ст. 453 Кодекса об административных правонарушениях РК позволяет более четко закрепить административную ответственность. Тем самым устраняется существующий правовой пробел и усиливаются механизмы противодействия терроризму и экстремизму.

Кроме того, предусматривается дополнительное включение в сферу правового регулирования действий, связанных с экстремистскими материалами. Это является одной из важных мер, принимаемых в связи с изменением характера угроз в современном информационном пространстве.

"Важное место занимают также поправки, направленные на совершенствование деятельности Государственной службы охраны. Посредством закона права и обязанности сотрудников Государственной службы охраны приводятся в соответствие с современными требованиями безопасности. Более четко регламентируется порядок досмотра граждан, их вещей и транспортных средств при проведении охранных мероприятий. Кроме того, вводятся ограничения на пронос запрещенных предметов на охраняемые объекты, что позволит усилить режим безопасности", – отметил сенатор.

Одновременно систематизируется порядок применения сотрудниками Государственной службы охраны физической силы, специальных средств, оружия, боевой техники и служебных животных.

Основная цель данных норм – четко определить правовые пределы применения силы, обеспечить безопасность граждан и установить ответственность сотрудников.

Законами также рассматриваются вопросы использования государственного имущества.

Поправки в Гражданский кодекс РК направлены на полное приведение порядка использования и распоряжения имуществом, закрепленным за государственными учреждениями, в соответствие с действующим законодательством.

Это позволит обеспечить сохранность государственного имущества, предотвратить его нецелевое использование и устранить разночтения в правоприменительной практике.

Кроме того, совершенствуется механизм возмещения государству расходов на подготовку специалистов в военных и специальных учебных заведениях.

"Государство выделяет значительные средства на подготовку квалифицированных кадров для сферы безопасности. В связи с этим расширяется круг лиц, обязанных возмещать государственные расходы. Теперь данное требование будет распространяться не только на курсантов и слушателей, но также на магистрантов, докторантов и граждан, проходивших обучение в зарубежных учебных заведениях на основании международных договоров. Данная норма направлена, прежде всего, на повышение ответственности за использование государственных средств", – добавил Нугманов.

Ожидается, что принятие данных законов позволит повысить устойчивость системы государственной безопасности, усилить эффективность правовых механизмов и обеспечить более надежную защиту национальных интересов нашей страны.

Ранее мы писали, что специальные госорганы начнут искать талантливую молодежь в Казахстане.

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Азамат Сыздыкбаев
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