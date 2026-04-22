Изменились правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельхозпроизводителям

Приказом министра водных ресурсов и ирригации от 15 апреля 2026 года внесены изменения в Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена часть пунктов правил.

Так, уточняется, что государственная услуга "Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям" оказывается местными исполнительными органами областей.

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных и социально ответственных услуг.

Субсидирование осуществляется в рамках двухуровневой системы государственной поддержки, включающей:

первый уровень – регистраторская цифровая система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный цифровой реестр заявок получателей мер государственной поддержки, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки;

– регистраторская цифровая система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный цифровой реестр заявок получателей мер государственной поддержки, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки; второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные цифровые системы, посредством которых осуществляется прием заявок от получателей мер государственной поддержки, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Не допускаются отзыв, аннулирование и корректировка электронных счетов-фактур, использованных для получения субсидий.

Электронная счет-фактура запрашивается из цифровой системы по приему и обработке электронных счетов-фактур (ЦС ЭСФ) в режиме "запрос-ответ" с подтверждением контрагента в ЦС ЭСФ до подачи заявки в ГЦСС (запрошенная электронная счет-фактура автоматически блокируется в ЦС ЭСФ при подтверждении использования электронной счет-фактуры для получения субсидий).

Указывается, что в случаях отзыва, аннулирования и корректировки электронных счетов-фактур, использованных для получения субсидий, вододатель возвращает полученные субсидии услугодателю.

Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

подачи услугополучателями посредством портала цифрового правительства заявки на получение субсидий на услуги по подаче воды;

регистрации заявки в ГЦСС.

Наличие лицевого счета на веб-портале дает возможность СХТП (услугополучателелям) самостоятельно осуществить регистрацию заявки в ГЦСС, в этом случае подача заявки не требуется, и она считается поданной с момента такой регистрации при:

наличии лицевого счета в ГЦСС у СХТП (услугополучателей) и вододателей, данные которого подтверждены в результате цифрового взаимодействия ГЦСС с государственными базами данных "Юридические лица" или "Физические лица";

подтверждении затрат на приобретение услуг по подаче поливной воды в результате цифрового взаимодействия ГЦСС и ЦС ЭСФ (наличие соответствующей электронной счет-фактуры вододателя);

наличии у СХТП (услугополучателей) земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования и (или) частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате цифрового взаимодействия ГЦСС с цифровой системой единого государственного кадастра недвижимости.

Указывается, что для доступа к данным реестра через веб-портал (личный кабинет) СХТП (услугополучателям) и вододателям необходимо иметь ЭЦП для самостоятельной регистрации в ГЦСС.

Формирование и регистрация СХТП (услугополучателей) заявки производятся в личном кабинете в адрес услугодателя по месту нахождения СХТП (услугополучателей) в следующем порядке:

формируется заявка с внесением в нее сведений, необходимых для проверки ГЦСС на соответствие требованиям;

заявка регистрируется в ГЦСС путем ее подписания ЭЦП СХТП (услугополучателя) и становится доступной в личном кабинете услугодателя. На электронный адрес услугодателя, указанный на веб-портале, направляется электронное извещение о поступлении на рассмотрение заявки.

Ответственный сотрудник услугодателя формирует на веб-портале ГЦСС счета к оплате на выплату субсидии, загружаемые в цифровую систему "Казначейство-Клиент", в течение одного рабочего дня после подтверждения услугодателем.

При нехватке средств, предусмотренных на субсидирование стоимости услуг по подаче воды согласно Плану финансирования на соответствующий месяц, заявка поступает в резерв (лист ожидания).

Информация о включении заявки в резерв (лист ожидания) отражается в ГЦСС. Период нахождения заявки в резерве (листе ожидания) не включается в срок оказания государственной услуги.

По заявкам, поступившим в резерв (лист ожидания), выплата субсидий осуществляется по очередности согласно дате и времени поступления заявок в следующем месяце, либо при выделении дополнительных бюджетных средств в текущем финансовом году, либо в следующем финансовом году.

Результат оказания государственной услуги посредством взаимодействия портала цифрового правительства и ГЦСС направляется на адрес электронной почты, указанный СХТП (услугополучателем) и вододателем при регистрации в ГЦСС и в "личный кабинет" СХТП (услугополучателя) и вододателя в ГЦСС.

Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления уведомления услугополучателю о решении услугодателя по приостановлению процесса оказания государственной услуги. Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

Услугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами либо в судебном порядке.

Услугодатель по ходатайству услугополучателя или по своей инициативе приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

нахождения услугополучателя в служебной командировке, в медицинской организации на стационарном лечении, превышающих срок оказания государственной услуги, за исключением случаев получения услуги его законными представителями.

Уполномоченный орган направляет информацию о внесенных изменениях или дополнениях в настоящие Правила оператору "цифрового правительства", Услугодателю и в Единый контакт-центр в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.