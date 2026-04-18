Общество

Стратегию развития атомной отрасли приняли в Казахстане

Фото: pexels
Указом президента Касым-Жомарта Токаева от 15 апреля 2026 года утверждена Стратегия развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года, сообщает Zakon.kz.

Стратегия разработана Агентством РК по атомной энергии по поручению главы государства и представляет собой долгосрочный программный документ, определяющий цели, подходы и приоритетные направления государственной политики в области мирного использования атомной энергии.

Документ направлен на обеспечение энергетической безопасности страны и устойчивого экономического роста, выполнение международных климатических обязательств, а также развитие высокотехнологичных производств и укрепление позиций Казахстана в глобальной ядерной отрасли, сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.

Согласно стратегии, развитие атомной отрасли предусматривает комплексное продвижение по следующим ключевым направлениям:

  • развитие национальной атомной энергетики, включая строительство и безопасную эксплуатацию атомных электростанций;
  • развитие атомной промышленности и обеспечение рационального использования урановых ресурсов;
  • развитие ядерной науки и прикладных ядерных технологий для формирования современной научно-технологической базы;
  • создание эффективной системы безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, направленной на минимизацию экологических рисков;
  • укрепление системы обеспечения ядерной, радиационной и физической ядерной безопасности;
  • локализация производства и развитие национального промышленного потенциала;
  • системная подготовка высококвалифицированных специалистов для нужд атомной отрасли;
  • внедрение цифровых решений и обеспечение высокого уровня информационной безопасности.

Реализация стратегии позволит сформировать в Казахстане современный и устойчивый ядерный кластер, интегрированный в мировую ядерную экосистему.

"Согласно стратегии, к 2050 году в Республике Казахстан будет действовать не менее трех атомных электростанций. При этом реализация проекта первой АЭС уже начата, строительство второй станции находится на стадии рассмотрения, а для третьей АЭС в качестве перспективного направления изучается возможность применения технологий малых модульных реакторов". Агентство РК по атомной энергии

Ожидается, что документ станет важным элементом обеспечения энергетической и технологической независимости страны, а также создаст основу для долгосрочного развития атомной отрасли и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Развитие атомной энергетики в Казахстане будет строиться с упором на безопасность. Для первой АЭС выбраны реакторы поколения III+ с современной системой безопасности, включая механизмы пассивной защиты, способные выполнять ключевые функции без участия оператора и внешнего электропитания. Проектные решения учитывают международный опыт, в том числе уроки аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи", и предусматривают меры для предотвращения распространения радиоактивных материалов даже при маловероятных авариях.

Одной из важнейших задач является обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Предусмотрены их сбор, сортировка, хранение, переработка и захоронение на основе стандартов МАГАТЭ. Приоритет – безопасное обращение с накопленными и вновь образующимися РАО, радиационный мониторинг и контроль, предотвращение миграции радионуклидов, реабилитация территорий. Переход от накопления к минимизации образования, переработке и безопасному захоронению приобретает стратегический характер. ОЯТ рассматривается как сырье для получения компонентов нового топлива и материалов.

Реализуется Комплексный план поддержки физической ядерной безопасности на 2025-2028 годы совместно с МАГАТЭ. Он направлен на повышение эффективности регулирования, укрепление инфраструктуры безопасности и защиту ядерных материалов и источников излучения. Проводится конверсия реакторов на низкообогащенное урановое топливо.

Ведутся работы по обеспечению безопасности Семипалатинской зоны, включая реабилитацию загрязненных земель и экологическое обследование прилегающих территорий. Развивается система метрологического обеспечения, включая государственные эталоны, подготовку специалистов и инфраструктуру мониторинга.

Развитие ядерного кластера обеспечит тысячи рабочих мест, рост промышленности и экономики. Потребуется модернизация инфраструктуры – строительство линий электропередачи, подстанций и объектов логистики. На этапе строительства одной АЭС задействуют до 10 тыс. человек, в период эксплуатации – около 2 тыс.

Ведется обновление образовательных программ, подготовка рабочих кадров и специалистов, включая операторов реакторного оборудования.

Планируется создать Центр компетенций по строительству АЭС на базе ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" с функциями проектного офиса и заказчика. В перспективе – создание атомно-энергетического холдинга.

Ранее сообщалось, что Китай возглавил мировой рейтинг по мощности АЭС.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстан и Турция усиливают союз: впереди – новый этап сотрудничества
10:21, Сегодня
Казахстан и Турция усиливают союз: впереди – новый этап сотрудничества
В Казахстане обновили комплексный план по развитию сахарной отрасли
14:25, 20 марта 2024
В Казахстане обновили комплексный план по развитию сахарной отрасли
БРК принял стратегию развития на 2024-2033 годы
18:41, 31 января 2024
БРК принял стратегию развития на 2024-2033 годы
Последние
Популярные
Читайте также
Тяжеловеска из Казахстана "отомстила" таджикской дзюдоистке за казашку на чемпионате Азии
10:29, Сегодня
Тяжеловеска из Казахстана "отомстила" таджикской дзюдоистке за казашку на чемпионате Азии
Драмой завершилась схватка звезды дзюдо из Казахстана за "золото" чемпионата Азии
10:23, Сегодня
Драмой завершилась схватка звезды дзюдо из Казахстана за "золото" чемпионата Азии
Китаец "отобрал" у казахстанца "бронзу" на домашнем первенстве Азии по дзюдо
10:10, Сегодня
Китаец "отобрал" у казахстанца "бронзу" на домашнем первенстве Азии по дзюдо
Казахстанская дзюдоистка "странным" приёмом оформила "иппон" и поборется за "бронзу" ЧА
10:02, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка "странным" приёмом оформила "иппон" и поборется за "бронзу" ЧА
