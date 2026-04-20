На какие темы нельзя петь и шутить иностранным звездам в Казахстане, чтобы их шоу не запретили

Концерты "с участием зарубежных творческих коллективов", в текстах песен которых выявят запрещенные в Казахстане темы, будут отменены или, по крайней мере, приостановлены. Правило вступает в силу с 21 апреля 2026 года, как и другие поправки в закон "О культуре", пишет Zakon.kz.

22 апреля в Алматы выступит известный "зарубежный творческий коллектив" Deep Purple. Но эти-то ладно – скажем так, токсически нейтральны, да и больше про музыку, чем про тексты... А вот некоторым другим прославленным рок- и рэп-коллективам пришлось бы менять половину репертуара. Или вообще стиль.

Тем более что ограничения касаются не только "небес в алмазах". Итак, к подробностям.

21 апреля 2026 года вступит в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки и развития креативных индустрий" (подписан был, соответственно, 18 февраля). Среди поправок – новый пункт 7 в статью 9-1 Закона РК "О культуре"). Процитируем полностью:

"Проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории РК запрещается или приостанавливается в случае выявления в содержании текстов песен, пьес, юмористических монологов, концертных программ, а также сценариев концертных и театральных мероприятий признаков, предусмотренных пп. 5) пункта 5 настоящей статьи".

В свою очередь упомянутые признаки – пропаганда или агитация:

насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства;

войны;

социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства;

культа жестокости и насилия;

самоубийства;

порнографии;

наркотических средств;

нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии.

Да и вообще любой контент, противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности.

И кстати, слова про самоубийство, порнографию и наркотики ранее отсутствовали в норме (пп. 5) пункта 5 статьи 9-1 Закона РК "О культуре"). Они добавлены также нынешними поправками.

С другой стороны, что касается остальных тем, то они ведь и так были запрещены все тем же подпунктом 5, обязывающим организаторов зрелищных культурно-массовых мероприятий не использовать вышеупомянутые темы. Так зачем было повторять для иностранцев?

Все дело в языке. Распознать все эти непотребства на чужом языке не так-то просто. И доказать, что фраза Lucy in the Sky with Diamonds квартета Beatles – это вообще-то про лизергиновую кислоту диэтиламид. А не про некую Люсю в небесах с алмазами.

Поэтому и сказано в новой норме: "в случае выявления". А чтобы выявить, нужно (кроме экспертов) время. Отсюда и еще одно требование, которое вступит в силу с 21 апреля (пп. 8) пункта 5 статьи 9-1 Закона):

"Проводить зрелищные культурно-массовые мероприятия с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории РК по согласованию с местными исполнительными органами не позднее чем за 30 рабочих дней до начала проведения мероприятия".

А поклонникам зарубежной эстрады рекомендуем вдумчиво учить иностранные языки и не покупать билеты на те анонсированные (обычно гораздо ранее, чем за месяц) концерты, которые могут быть отменены. Или, что хуже, приостановлены.