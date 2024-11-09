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Законодательство РК

Что необходимо для развития сел в Казахстане

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 10:32 Фото: amanatpartiasy.kz
В Мажилисе состоялось заседание общественной палаты по обсуждению вопросов местного самоуправления и опыта функционирования избранных акимов районов, сел. Об этом 9 ноября 2024 года рассказали в Министерстве национальной экономики (МНЭ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, меры по развитию местного самоуправления реализуются в рамках принятой в 2021 году Концепции развития местного самоуправления до 2025 года.

"Одной из основных реформ прошлого года является проведение в пилотном режиме выборов акимов 42 районов и 3 городов областного значения. Продолжаются выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Всего было избрано 93% сельских акимов (2176 акима сел). При этом еще будут избраны 169 сельских акимов. С 2025 года все акимы районов и городов областного значения будут только избираться", – отметил вице-министр.
Что необходимо для развития сел в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 10:32

Фото: Telegram/presseconomy

По словам Омарбекова, наиболее актуальным вопросом является расширение доходных источников сельского бюджета. С момента внедрения IV уровня бюджета (2018 год) динамика поступлений увеличилась в 2 раза. По итогам 2023 года в бюджет IV уровня при плане 308 млрд тенге фактически поступило 320 млрд тенге. Доля самодостаточности составила 21,2%.

"Но этого недостаточно для развития сел. Необходимо увеличивать самодостаточность сельских бюджетов. Работа по расширению доходных источников сельских бюджетов будет продолжена. Ожидается что собственные доходы IV уровня увеличатся в 4 раза", – добавил замглавы МНЭ.
Что необходимо для развития сел в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 10:32

Фото: Telegram/presseconomy

Также имеется необходимость пересмотра механизма формирования и расходования бюджета сельских акимов. Работающие с 2018 года на IV уровне бюджетные процессы требуют совершенствования. Рассматривается новый механизм распределения бюджета сельским округам, который предусматривает укрупнение бюджетных программ с 17 до 4.

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