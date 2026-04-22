Мониторинг оказания специальных соцуслуг: внесены изменения

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 9 апреля 2026 года внес изменения в Правила финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, – это физические и юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг.

Мониторинг оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения включает сбор и обработку сведений, необходимых для реализации государственной политики в сфере оказания специальных социальных услуг, анализ состояния и перспектив развития специальных социальных услуг, а также в целях оценки степени риска и соблюдения требований законодательства в сфере предоставления специальных социальных услуг.

Мониторинг проводится местными исполнительными органами один раз в полугодие в отношении субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, являющихся физическими и юридическими лицами, занятыми в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг.

Мониторинг осуществляется посредством анализа данных, содержащихся в цифровой системе Министерства труда и социальной защиты населения РК:

о количестве получателей специальных социальных услуг;

о количестве основных работников, оказывающих специальные социальные услуги;

об объеме средств местного бюджета, выделенных и освоенных для оказания специальных социальных услуг по спецификам расходов;

о видах специальных социальных услуг, оказанных субъектами.

Результаты мониторинга отражаются в итоговых аналитических отчетах, которые формируются в цифровых системах Минтруда один раз в полугодие (на первое полугодие – не позднее 15 июля действующего года, на второе полугодие – до 15 января следующего за отчетным годом).

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.