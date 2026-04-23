Нужно ли пенсионерам платить налоги при сдаче квартиры в аренду
Казахстанские пенсионеры могут сдавать жилье в качестве самозанятых, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте госдоходов Костаная отметили, что также должны быть соблюдены следующие условия:
- гражданство РК;
- без регистрации ИП;
- без наемных работников;
- доход до 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге в 2026 году).
Налоги
Стоит отметить, что пенсионеры по возрасту освобождены от всех налогов и соцплатежей при применении специального налогового режима для самозанятых.
Как начать
- зарегистрироваться в приложении e-Salyq Business;
- выдавать фискальные чеки.
Датой начала применения режима считается дата первого выданного чека.
При этом в ДГД отметили, что невыдача чеков является нарушением закона.
