Нужно ли пенсионерам платить налоги при сдаче квартиры в аренду

Казахстанские пенсионеры могут сдавать жилье в качестве самозанятых, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте госдоходов Костаная отметили, что также должны быть соблюдены следующие условия:

гражданство РК;

без регистрации ИП;

без наемных работников;

доход до 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге в 2026 году).

Налоги

Стоит отметить, что пенсионеры по возрасту освобождены от всех налогов и соцплатежей при применении специального налогового режима для самозанятых.

Как начать

зарегистрироваться в приложении e-Salyq Business;

выдавать фискальные чеки.

Датой начала применения режима считается дата первого выданного чека.

При этом в ДГД отметили, что невыдача чеков является нарушением закона.