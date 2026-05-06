Какие одобренные изменения в ПДД надо знать участникам дорожного движения

Видеокамеры для фиксации нарушений ПДД на машинах скорой помощи и общественном транспорте, ограничение доступа к госуслугам при неоплаченных штрафах, реформа автошкол – эти и другие поправки в закон о дорожном движении одобрены в первом чтении в Мажилисе. О нюансах рассказывает Zakon.kz.

Идея установить автоматические системы для фотовидеофиксации нарушений ПДД, помимо автомобилей полиции, на машины других участников дорожного движения уже обсуждалась прежде, но теперь она обрела реальный юридический облик. Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей" одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса 6 мая 2026 года.

Эффект неожиданности

Дополнения (пп. 6 в новой редакции), в частности, внесены в статью 10 Закона РК "О дорожном движении", которая перечисляет компетенции уполномоченного органа – МВД (выделены добавленные):

"Применение сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения законодательства РК о дорожном движении и об автомобильном транспорте, устанавливаемых на автомобильных дорогах и транспортных средствах государственных органов, служб скорой медицинской помощи, перевозчиков, осуществляющих регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа".

Итак, видеокамеры будут устанавливать на автомобили госорганов, в первую очередь полиции, а также на машины скорой помощи, общественный транспорт, в том числе рейсовые автобусы междугороднего сообщения.

Свою инициативу авторы поправок объясняют следующим образом. Мобильный автоматизированный видеоконтроль позволит увеличить КПД от техники. Особенно если учесть, что он будет скрытным. Так сказать, эффект неожиданности. Даже если оснастить системами фиксации не сразу все кареты скорой помощи и автобусы, новые правила будут дисциплинировать водителей. Профилактика.

Постановление и предписание

Лицам, не оплатившим штрафы за нарушения ПДД, будут отказывать в предоставлении госуслуг в сфере дорожного движения. До тех пор, пока не оплатят. Таких услуг, например, на портале eGov – 15. Перечислим те из них, которые касаются физических лиц, для которых автоперевозки – не бизнес, так сказать, автолюбителей:

таможенная декларация на транспортное средство,

первичная регистрация ТС, приобретенных у официальных дилеров на территории РК,

регистрация (перерегистрация) автотранспорта,

выдача медицинской справки по форме № 073/у – о допуске к управлению ТС,

получение водительских прав,

заказ государственного регистрационного номерного знака,

выдача дубликата ГРНЗ,

регистрация переоборудования авто,

регистрация залога движимого имущества,

поиск наличия залога движимого имущества,

корректировка ошибочных сведений ТС.

А вот сам предложенный текст дополнения в статью 93 Закона:

"Лицам, имеющим неисполненное постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа и (или) предписание о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, отказывается в предоставлении государственных услуг в сфере дорожного движения до их исполнения".

То есть не уплатил штраф – не сможешь, к примеру, поставить на первичный учет новый автомобиль. Или снять с регистрации машину при ее продаже. Или получить водительские права. Почему предлагаются новые правила – это очевидно: дисциплинировать водителей. Но не только.

Напомним, что некоторые ограничения для тех, кто не платит штрафы, существовали и ранее. Так, перерегистрацию ТС (например, при продаже) нельзя было сделать без своевременного техосмотра и "наличия своевременно неисполненных постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа". Но те правила были неполные и противоречивые. Потому, собственно, их и отменили – законом "об изменениях и дополнениях" от 19.04.2019 исключили старые пп. 2) и 8) пункта 2 статьи 67 Закона РК "О дорожном движении".

Что поменялось? Речь в упраздненных правилах шла лишь о постановлениях о наложении штрафа, т.е. о ситуациях, когда нарушителя остановили инспекторы и составили протокол, чем и запускали маховик административного дела. Если же нарушение ПДД зафиксировали "специальные контрольно-измерительные техсредства, работающие в автоматическом режиме", то протокол не составляется.

В обоих случаях итогом является штраф, но надо понимать, что юридически предписание – это не постановление: иная процессуальная природа. А конкретно в данном случае неуплата таких "автоматических" штрафов де-юре не препятствовала снятию авто с учета. На практике при оформлении водителям могли говорить о необходимости уплаты штрафов, но это уже другой вопрос...

Теперь же двусмысленность устранена.

Реформа автошкол

Помимо всего прочего, в Казахстане собираются упорядочить деятельность автошкол: изменить действующий уведомительный порядок при открытии автошкол на разрешительный, усилить контроль за организациями, занимающимися подготовкой водителей.

По поводу первого. Сейчас юридические лица или индивидуальные предприниматели, вознамерившиеся обучать водителей ТС, просто подают уведомление в уполномоченный орган (МВД) о начале деятельности. Разумеется, в пакете с другими необходимыми документами.

Что конкретно изменят? В Приложении 2 к Закону РК "О разрешениях и уведомлениях", а именно в Перечне разрешений второй категории (класс 1) появится новый 87-17 пункт: "Включение в Реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств".

Т.е. уполномоченный орган не просто будет ставить на учет новую автошколу, а прежде рассматривать (в течение 10 дней) заявление с прилагаемыми документами – и уже по результатам рассмотрения либо включить заявителя в Реестр учебных организаций по подготовке водителей ТС, либо отказать (новая редакция пункта 3 статьи 77 Закона РК "О дорожном движении"). Разумеется, обоснованно.

Какие же могут быть основания? А вот здесь к госконтролю подключается другая часть гибридного (так его назвали авторы законопроекта) регулирования автошкол – самоуправление. Планируется создать организационную пирамиду профессиональных объединений автошкол: по одной в каждой области, городе республиканского значения и столице, а над ними – республиканскую ассоциацию.

Если коротко, профессиональные объединения автошкол получат совершенно другой уровень полномочий. Они будут не только вправе, но даже обязаны осуществлять контроль и внеплановые проверки автошкол, устанавливать стандарты подготовки водителей и аттестации преподавателей и т.п. Затем они будут уведомлять МВД о разного рода нарушениях и несоответствиях, а уже полиция на основании этой информации – исключать провинившиеся автошколы из реестра и, соответственно, закрывать их.

Кроме того, большой резонанс вызвала идея законодательно запретить электросамокатам передвигаться по тротуарам. Об этой инициативе Zakon.kz публиковал статью ранее и намерен посвятить данной теме отдельный материал.