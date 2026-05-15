Отдельные оптовые цены на газ установят для крупных потребителей и майнинга

Министерство энергетики подготовило поправки предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электроэнергии для майнинга.

Проект приказа устанавливает отдельные предельные оптовые цены на товарный газ для крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг (или производящих для них электроэнергию), на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.

В Минэнерго пояснили, что введение экономически обоснованных цен способствует более справедливому распределению расходов на газоснабжение, облегчает их переход к рыночным ценовым индикаторам и стимулирует рациональное использование энергоресурсов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля 2026 года планируют повысить оптовую цену на товарный газ. Это решение связано с необходимостью повышения привлекательности добычи газа для частных компаний, так как текущие тарифы считаются крайне низкими.