Отдельные оптовые цены на газ установят для крупных потребителей и майнинга
Проект приказа устанавливает отдельные предельные оптовые цены на товарный газ для крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг (или производящих для них электроэнергию), на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.
В Минэнерго пояснили, что введение экономически обоснованных цен способствует более справедливому распределению расходов на газоснабжение, облегчает их переход к рыночным ценовым индикаторам и стимулирует рациональное использование энергоресурсов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июня.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля 2026 года планируют повысить оптовую цену на товарный газ. Это решение связано с необходимостью повышения привлекательности добычи газа для частных компаний, так как текущие тарифы считаются крайне низкими.