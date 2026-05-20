Право

В Казахстане растет число локаций, где разрешена организация азартных игр

До 17 мая 2026 года играть в казино в РК разрешалось лишь в двух локациях: на побережье Капчагая и в Боровской курортной зоне. Теперь к ним добавили берега иных водоемов с туристским потенциалом: Каспий, Зайсан, Маркаколь. А 1 июля игорный бизнес допустят и в город Алатау, пишет Zakon.kz.

Напомним, в 2007 году был издан Закон РК "Об игорном бизнесе", которым устанавливался запрет "размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов... на территории РК" за исключением двух мест: на побережье Капчагайского водохранилища в Алматинской области и в Бурабайском (тогда Щучинском) районе Акмолинской области.

Статус-кво продержался почти два десятка лет, пока поправками "по вопросам поддержки туристкой отрасли" в статью 11 Закона РК " Об игорном бизнесе" не был добавлен еще ряд разрешенных территорий:

  • в Мангистауской области на побережье Каспийского моря,
  • в Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетысу,
  • в Талгарском районе Алматинской области,
  • в Маркакольском и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Соответствующий закон с изменениями и дополнениями был подписан 16 марта 2026 года, а в силу вступил 17 мая.

А с 1 июля игорный бизнес будет разрешен и в городе Алатау. В принципе, чисто географически его территория частично совпадает с "побережьем Капчагайского водохранилища", где казино функционировали и раньше. Но тут дело не только в географии.

Все вышеперечисленные территории, за исключением города Алатау, безусловно, располагаются в юрисдикции Республики Казахстан. Тем самым на них распространяется вышеупомянутый Закон РК "Об игорном бизнесе", в статье 6 которого сказано, что в РК осуществляются следующие виды деятельности в сфере игорного бизнеса:

  1. казино;
  2. игровые автоматы;
  3. букмекерская контора;
  4. тотализатор.

И зарубежный игорный бизнес, если хочет зарабатывать в Казахстане, должен следовать именно этим правилам, а не тем, что существуют на его родине. Иначе не получит лицензию, а значит, не будет допущен в РК.

При этом речь идет об интернет-ресурсах иностранных букмекерских контор и тотализаторов. Тогда как деятельность электронных казино и интернет-казино прямо запрещена (пункт 2 статьи 6 Закона).

Но в городе Алатау устанавливается специальный правовой режим: законодательство РК здесь хотя и действует, но лишь в тех сферах, которые не касаются бизнеса. А вот отношения, связанные с предпринимательством, регулируются нормативными правовыми актами администрации города Алатау. Подробно об этом и принятом Конституционном законе РК "О специальном правовом режиме города Алатау" Zakon.kz рассказывал ранее.

Конституционной закон – в частности, норма, посвященная игорной деятельности в городе Алатау – вступает в силу 1 июля 2026 года. Процитируем пункт 1 статьи 59 КЗРК:

"Деятельность, связанная с организацией и проведением турниров и соревнований с призовым фондом, азартных игр и (или) пари в городе Алатау, осуществляется при наличии регуляторной лицензии и (или) регуляторного разрешения в соответствии с нормативными правовыми актами администрации".

Как видим, никакого упоминания о Законе РК "Об игорном бизнесе", что логично в свете вышесказанного. И кстати, даже слово в КЗРК использовано другое: игорная деятельность. Но дело в том, что организация и проведение азартных игр и пари – и есть официальное определение игорного бизнеса (пп. 11) статьи 1 Закона).

Из всего этого следует, что как решит администрация, по таким правилам и будут играть в городе Алатау привлекаемые инвесторы и их азартные клиенты. Иностранные или нет, электронные казино или со стенами и крышей – не имеет в данном случае значения. Главное – предоставить инвестиционный проект, получить одобрение администрации и бизнес-лицензию, и стать резидентом Алатау.

К слову, о наличии регуляторной лицензии или регуляторного разрешения, т.е права заниматься именно этим видом деятельности. Такую лицензию (не путать с бизнес-лицензией) предприниматели вправе получать не только на месте, у администрации города Алатау.

"При осуществлении регуляторного лицензирования и разрешительных процедур администрация вправе признавать лицензии, разрешения, аккредитации и иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, выданные в странах с высокой инфраструктурой качества и (или) международными организациями, определяемыми администрацией".Пункт 9 статьи 41 КЗРК "О специальном правовом режиме города Алатау"

Что это за понятие – страны с высокой инфраструктурой качества? Это "определяемые нормативным правовым актом администрации иностранные государства или их отдельные регионы с высокой инфраструктурой качества в соответствующих сферах, обеспечивающей эффективное функционирование и соблюдение системы регуляторных требований по качеству продукции, работ, процессов и услуг" (пп. 18) статьи 5 КЗРК).

Проще говоря, иностранный инвестор может приехать в город Алатау с лицензией, выданной ему у него на родине (и не только) и открыть казино. Ну, или, повторимся, интернет-казино – без разницы. И, не вставая на регистрационный учет, делать бизнес. А возможно, еще и добиться налоговых преференций. Таковы правила игры.

В чем здесь выгода для Казахстана? Логика понятна. Ведь цель всего проекта с городом Алатау – создание "экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения". В числе прочего, как видим – и развлекательного.

В этом плане известный пример – американский Лас-Вегас, когда благодаря игорному бизнесу всемирно известная столица развлечений, дающая прибыль и создающая репутацию всей стране, выросла прямо в пустыне. Получится ли в городе Алатау?

Ну, во-первых, у нас полупустыня. Преимущество. А во-вторых, не будем забывать, что речь все-таки об игре и шансах.

Андрей Губенко
Андрей Губенко
