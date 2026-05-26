Право

Туристская и рекреационная деятельность в Нацпарках: внесены изменения

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:52 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 19 мая 2026 года внесены изменения в Правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что туристская и рекреационная деятельность в Национальных парках осуществляется путем размещения объектов административно-хозяйственного назначения, ведения хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения охраны и функционирования Национального парка, обслуживания посетителей, включая организацию любительского (спортивного) рыболовства, общего пользования животным миром, осуществление строительства и эксплуатации визит-центров, рекреационных центров, вольеров для разведения и содержания диких животных, рыбоводных хозяйств, гостиниц, кемпингов, музеев и других объектов обслуживания туристов, устройства бивачных стоянок и смотровых площадок, пляжей, лодочных станций, пунктов проката водных видов транспорта и пляжного инвентаря с учетом норм рекреационных нагрузок, в зонах туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности.

Предоставление участков для размещения рыбоводных хозяйств осуществляется при наличии биологического обоснования с положительным заключением государственной экологической экспертизы.

Ведение рыбоводства осуществляется способом организации рыбоводных хозяйств с замкнутым циклом водообеспечения.

Также говорится, что участки Национальных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в долгосрочное пользование на срок от пяти до 25 лет. Предоставление этих участков осуществляется непосредственно Национальным парком.

В долгосрочное пользование предоставляются участки Национального парка под размещение визит-центров, рекреационных центров, гостиниц, музеев и других объектов обслуживания туристов.

Участки особо охраняемых природных территорий в зоне ограниченной хозяйственной деятельности предоставляются государственным органам и их дочерним или аффилированным организациям со 100%-ным участием государства в уставном капитале для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма с учетом путей миграции животных без перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса на основании договора о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры к объектам туризма, заключенного с природоохранной организацией по инвестиционным проектам, реализуемым по поручению президента РК или одобренных Инвестиционным штабом при правительстве за счет средств инвестора, а также для содержания, обслуживания и функционирования государственных резиденций.

Договор о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма заключается на основании типового договора, утверждаемого правительством РК.

В договоре о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их выполнения, экологические требования по охране окружающей среды, мероприятия по рекультивации нарушенных земель и сроки их проведения.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.

