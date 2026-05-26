#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
472.48
550.06
6.59
Право

Минздрав улучшит систему страхования медработников и защиту служебной информации

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 14:19 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило поправки в ряд ведомственных нормативных правовых актов в сфере страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения направлены на совершенствование отдельных технических и организационных процедур, а также на повышение уровня защиты информации ограниченного доступа при документообороте.

Проектом предусматривается уточнение порядка заключения, изменения и расторжения договоров сострахования для отдельных организаций здравоохранения специальных государственных органов республики.

Так, предлагается установить дополнительные меры по защите информации ограниченного распространения, включая особенности документооборота и ограничение передачи отдельных сведений через интернет-платформы в случаях, предусмотренных законодательством.

В Минздраве отметили, что изменения носят технический и уточняющий характер, направлены на приведение процедур в соответствие с требованиями информационной безопасности и не предусматривают изменений в порядке оказания медицинской помощи населению.

Также поправки не затрагивают права пациентов, условия получения медицинских услуг и не создают дополнительной нагрузки для граждан.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить уровень информационной безопасности и обеспечить более эффективное регулирование процессов страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
09:32, 25 ноября 2025
Страхование профессиональной ответственности медработников: внесены изменения
Сколько будут выплачивать за причинение вреда здоровью и жизни пациентов в Казахстане
09:56, 13 мая 2024
Сколько будут выплачивать за причинение вреда здоровью и жизни пациентов в Казахстане
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
12:50, 09 июля 2024
Как будут страховать профессиональную ответственность медиков: разработаны правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Акмарал Ерекешева
13:47, Сегодня
Казахстанская гимнастка Ерекешева стала бронзовым призёром чемпионата Азии
Самат Смаков прокомментировал поражение от команды сына Аламгира Смакова
13:39, Сегодня
Самат Смаков прокомментировал поражение от команды сына Аламгира Смакова
Чемпионат Азии по художественной гимнастике
13:14, Сегодня
Казахстан завоевал "серебро" на чемпионате Азии по художественной гимнастике
&quot;Мы находимся в оптимальном положении&quot;: эксперт оценил перспективы Казахстана на ЧМ
12:54, Сегодня
"Казахстан сильнее вылетевших": эксперт разобрал промежуточные итоги ЧМ по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: