Минздрав улучшит систему страхования медработников и защиту служебной информации
В частности, изменения направлены на совершенствование отдельных технических и организационных процедур, а также на повышение уровня защиты информации ограниченного доступа при документообороте.
Проектом предусматривается уточнение порядка заключения, изменения и расторжения договоров сострахования для отдельных организаций здравоохранения специальных государственных органов республики.
Так, предлагается установить дополнительные меры по защите информации ограниченного распространения, включая особенности документооборота и ограничение передачи отдельных сведений через интернет-платформы в случаях, предусмотренных законодательством.
В Минздраве отметили, что изменения носят технический и уточняющий характер, направлены на приведение процедур в соответствие с требованиями информационной безопасности и не предусматривают изменений в порядке оказания медицинской помощи населению.
Также поправки не затрагивают права пациентов, условия получения медицинских услуг и не создают дополнительной нагрузки для граждан.
Ожидается, что реализация проекта позволит повысить уровень информационной безопасности и обеспечить более эффективное регулирование процессов страхования профессиональной ответственности медицинских работников.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня.