Минздрав улучшит систему страхования медработников и защиту служебной информации

Министерство здравоохранения подготовило поправки в ряд ведомственных нормативных правовых актов в сфере страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения направлены на совершенствование отдельных технических и организационных процедур, а также на повышение уровня защиты информации ограниченного доступа при документообороте.

Проектом предусматривается уточнение порядка заключения, изменения и расторжения договоров сострахования для отдельных организаций здравоохранения специальных государственных органов республики.

Так, предлагается установить дополнительные меры по защите информации ограниченного распространения, включая особенности документооборота и ограничение передачи отдельных сведений через интернет-платформы в случаях, предусмотренных законодательством.

В Минздраве отметили, что изменения носят технический и уточняющий характер, направлены на приведение процедур в соответствие с требованиями информационной безопасности и не предусматривают изменений в порядке оказания медицинской помощи населению.

Также поправки не затрагивают права пациентов, условия получения медицинских услуг и не создают дополнительной нагрузки для граждан.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить уровень информационной безопасности и обеспечить более эффективное регулирование процессов страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня.