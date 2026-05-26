Право

Долевое участие в жилищном строительстве: внесены изменения в правила

Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 18 мая 2026 года внесены изменения по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, участия в жилищно-строительном кооперативе, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения, районов, городов областного значения, акимы районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов и услугодатели в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения, дополнения подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги, актуализируют информацию о порядке ее оказания и направляют в Единый контакт-центр и оператору "цифрового правительства" (до 12 июля 2026 года – электронного правительства).

Уполномоченная компания для получения государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора или договора в рамках реновации, дольщика или дольщика в рамках реновации направляет заявку для постановки на его учет в электронной форме посредством:

  • цифрового объекта – Системы www.qazreestr.kz;
  • веб-портала, интегрированного с Системой посредством технологии единого входа (single sign-on);
  • цифрового объекта услугополучателя, интегрированного с Системой.

Услугодатель вносит данные о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Правила оператору Системы www.qazreestr.kz и услугодателю.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения Правил актуализируют информацию о порядке оказания государственной услуги и направляют в Единый контакт-центр.

При внесении изменений и дополнений в Правила уполномоченный орган направляет услугодателям, Государственной корпорации, оператору "цифрового правительства", в Единый контакт-центр информацию о таких изменениях и дополнениях в течение трех рабочих дней.

Жилищно-строительный кооператив (услугополучатель) для получения государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня заключения с пайщиком договора участия в жилищно-строительном кооперативе направляет заявку для ее регистрации в электронной форме услугодателю посредством цифрового объекта – Системы qazreestr.kz.

Вместе с тем в Правилах ведения учета местными исполнительными органами договоров о долевом участии в жилищном строительстве, а также договоров о переуступке прав требований по ним уточняется, что при постановке Договора или Договора в рамках реновации на учет услугодатель подписывает, а Система автоматически формирует и направляет выписку об учетной записи Договора или Договора в рамках реновации в личный кабинет услугополучателя в Системе и на электронную почту дольщика или дольщика в рамках реновации, указанную в Договоре или Договоре в рамках реновации.

Постановка, прекращение или снятие с учета дополнительных соглашений к Договору или Договору в рамках реновации и договоров о переуступке прав требований, заключенных в электронной форме, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки в Системе.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
