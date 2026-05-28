Уточнены функции Комитета государственного энергонадзора и контроля

Приказом министра энергетики от 20 мая 2026 года внесены изменения в Положение республиканского государственного учреждения "Комитет государственного энергетического надзора и контроля Минэнергетики" и его территориальных органов", сообщает Zakon.kz.

В частности, указывается, что Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Комитета.

Если Комитету законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством республики.

В Положении о территориальном органе – территориальном департаменте Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по соответствующей области, городам Астана, Алматы и Шымкент также говорится, что департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством республики.

Кроме того, в новой редакции изложена функция ведомства:

осуществляет регулярный мониторинг состояния теплоэнергетики, включая сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей столицы, области, города республиканского значения;

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.