Уточнены функции Комитета государственного энергонадзора и контроля
В частности, указывается, что Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Комитета.
Если Комитету законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством республики.
В Положении о территориальном органе – территориальном департаменте Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по соответствующей области, городам Астана, Алматы и Шымкент также говорится, что департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Департамента.
Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством республики.
Кроме того, в новой редакции изложена функция ведомства:
- осуществляет регулярный мониторинг состояния теплоэнергетики, включая сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей столицы, области, города республиканского значения;
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.