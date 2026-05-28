Обещание дать взятку станет уголовным преступлением в Казахстане

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Салауат Муксимов в Сенате 28 мая 2026 года высказался о планах ужесточить ответственность за некоторые коррупционные преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции". Документом в уголовное законодательство вводятся нормы, предусматривающие ответственность за предложение, обещание и требование взятки, а также за провокацию получения незаконного вознаграждения.

"Действительно, сегодня криминализируется обещание и предложение взятки. Таким образом, собственно, обнаружение самого умысла является преступлением. Это, по сути, беспрецедентный шаг по формированию антикоррупционной культуры, нетерпимости к коррупции, когда даже разговоры о коррупции и взятке становятся преступлением. Поэтому здесь важным составляющим является для правовой оценки наличие самой суммы, чтобы человек устно или письменно сообщил, поскольку это имеет правовое значение. Уголовно наказуемым, как известно, являются те, которые превышают 2 МРП, а также для дальнейшей квалификации, поскольку оно имеет значение для определения состава. Здесь доказательной базой является само предложение или обещание", – сказал Салауат Муксимов.

По его словам, такая практика имеется в странах – участниках организации ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией), а также в Армении, Азербайджане и Кыргызстане.

"Этот преступный умысел может быть обнаружен в результате устного заявления должностному лицу или письменные сообщения, в том числе путем социальных сетей, интернет-сообщений. Поэтому в целом судебная практика, мы полагаем, будет опираться на базовое начало инструментов доказывания в судебном процессе", – пояснил Салауат Муксимов.

12 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане будут вести реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями. Правила утверждены приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.