#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Право

Обещание дать взятку станет уголовным преступлением в Казахстане

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 14:30 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Салауат Муксимов в Сенате 28 мая 2026 года высказался о планах ужесточить ответственность за некоторые коррупционные преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции". Документом в уголовное законодательство вводятся нормы, предусматривающие ответственность за предложение, обещание и требование взятки, а также за провокацию получения незаконного вознаграждения.

"Действительно, сегодня криминализируется обещание и предложение взятки. Таким образом, собственно, обнаружение самого умысла является преступлением. Это, по сути, беспрецедентный шаг по формированию антикоррупционной культуры, нетерпимости к коррупции, когда даже разговоры о коррупции и взятке становятся преступлением. Поэтому здесь важным составляющим является для правовой оценки наличие самой суммы, чтобы человек устно или письменно сообщил, поскольку это имеет правовое значение. Уголовно наказуемым, как известно, являются те, которые превышают 2 МРП, а также для дальнейшей квалификации, поскольку оно имеет значение для определения состава. Здесь доказательной базой является само предложение или обещание", – сказал Салауат Муксимов.

По его словам, такая практика имеется в странах – участниках организации ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией), а также в Армении, Азербайджане и Кыргызстане.

"Этот преступный умысел может быть обнаружен в результате устного заявления должностному лицу или письменные сообщения, в том числе путем социальных сетей, интернет-сообщений. Поэтому в целом судебная практика, мы полагаем, будет опираться на базовое начало инструментов доказывания в судебном процессе", – пояснил Салауат Муксимов.

12 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане будут вести реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями. Правила утверждены приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
14:54, Сегодня
Саткалиев прокомментировал финансирование строительства первой АЭС в Казахстане
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы
13:05, Сегодня
Когда чиновников начнут проверять на наркотики
Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора
13:38, 30 апреля 2026
Акимов и министров обяжут проходить наркоскрининг в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина
15:39, Сегодня
Анна Данилина воссоединилась со своей напарницей и стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
Хамзат Чимаев
15:36, Сегодня
Президент UFC не может гарантировать Чимаеву реванш с чемпионом UFC Стриклендом
Пономарев заступился за Шайдорова
15:16, Сегодня
Депутат Пономарёв раскритиковал многомесячную задержку зарплаты Шайдорова
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
15:07, Сегодня
Два борца из Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: